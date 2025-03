Nazzareno Marani PARTITO SOCIALISTA: “Il Degrado del Campo Sportivo di Borgo Maggiore, Un’Inestimabile Eredità Dimenticata”

Il Campo sportivo di Borgo Maggiore,

realizzato nel 1932, è stato il primo ed unico stadio, assieme a quello sorto

successivamente sorto a Fiorentino, della Repubblica di San Marino fino al

1969 quando è stato costruito lo Stadio Olimpico di Serravalle, ed ha una

lunghezza di 70 metri per una larghezza di 33.

Il 5 giugno 2004 è stata inaugurata la nuova struttura sportiva, un impianto

che era all’avanguardia, infatti nell’impianto erano stati inseriti quasi

quattromila metri quadri di erba sintetica e un nuovo impianto di

illuminazione per un investimento importante, per la realizzazione erano stati

spesi duecentoventimila euro, circa 400 milioni delle vecchie lire.

Struttura inaugurata dai Capitani Reggenti di allora Paolo Bollini e Marino

Riccardi con il classico taglio del nastro.

Nel 2014 con l’urbanizzazione dell’area servizi sotto-montana e la

realizzazione dei nuovi spogliatoi, dell’area verde e del parcheggio, sono stati

spesi altri 900.000 euro circa.

Il parcheggio e l’area verde sono fruibili tutt’ora e sono stati un’ottima idea

dal punto di vista ambientale, valorizzando l’intera area.

Peccato che gli spogliatoi giacciano ancora grezzi come allora, anzi sono

oramai abbandonati come il campo di calcio.

L’unica cosa positiva? Vedere gruppi di ragazzi giocare a calcio nonostante le

condizioni fatiscenti della struttura.

Mi chiedo come sia stato possibile, dopo un tale investimento

giungere ad avere una situazione come quella attuale, di completo

abbandono? Per il futuro occorrerà intervenire a salvaguardia di

questa struttura, a salvaguardia della memoria storica che

rappresenta e ha rappresentato per intere generazioni.

Nazzareno Marani.