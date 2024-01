Nel ravennate inizio anno impegnativo per le Forze dell’Ordine: numerosi furti e scippi. Servono nuove strategie di prevenzione

Grande impegno per le Forze dell’Ordine all’inizio di questo nuovo anno con numerosi furti in esercizi commerciali, abitazioni e tentativi di furto di macchine in diverse zone. Diversi anche i casi di scippi.

Il 31 dicembre dell’anno scorso sono stati effettuati 3 furti in abitazioni private a San Pietro in Vincoli, a partire dalle 22:00. Il primo gennaio, a Matellica, è stata rubata una abitazione dopo aver tagliato le inferriate e rotto una finestra. Altri furti si sono verificati a Ravenna, in via Conti, dove sono state prese di mira due abitazioni. In una di queste, i ladri hanno forzato la tapparella, rotto il vetro e messo sottosopra la casa.

Inoltre, sono stati segnalati vari tentativi di furto di veicoli tramite i canali di sicurezza cittadina: nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, intorno all’1:30, un gruppo di 5 ragazzini è passato per cercare auto aperte in via Montale; le telecamere di sorveglianza li hanno ripresi e il filmato è stato consegnato alle Forze dell’Ordine. La stessa notte a Ravenna, in via Saba, i ladri sono entrati in un’auto parcheggiata di fronte a una casa. Successivamente, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, sono entrati in un’altra macchina parcheggiata in via Savini, aprendola e cercando qualcosa all’interno.

Non sono mancati nemmeno gli scippi: uno è avvenuto la mattina di ieri, intorno alle 10:45, nei pressi della Rotonda tra Via Antica Milizia e Via Sala, dove un uomo su uno scooter ha rubato la borsa nera di una signora. Un altro scippo è avvenuto alcuni giorni prima, quando un uomo su uno scooter ha rapinato un’altra signora che ha tentato di resistere, cadendo a terra e riportando diverse contusioni.

Questi crimini, che hanno caratterizzato l’anno appena concluso, sembrano continuare ad essere un serio problema per l’intero territorio.

Di fronte a questa situazione e all’aumento dei furti, dopo l’Epifania il comitato sulla sicurezza, guidato dal Prefetto, si riunirà per attuare una nuova strategia di prevenzione.