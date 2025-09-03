Nella biblioteca di Verucchio c’è la mostra “Fair Play. Lo sport per tutti, raccontato dai fumetti”. Da Bartali a Facchetti e Maradona: ingresso libero fino al 12 ottobre

Nella biblioteca “Don Milani” di Verucchio fino al 12 ottobre si può visitare la mostra “Fair Play. Lo sport per tutti, raccontato dai fumetti”.

Lo sport è uno degli ambiti fondamentali della vita di molte persone. È spesso contesto di crescita, motivo di aggregazione, spazio di confronto, quando è vissuto con spirito di squadra, sano agonismo e rispetto per l’altro.

Sotto questa luce è stato raccontato, negli anni, da decine, centinaia di opere a fumetti e di animazione. Storie di ragazzini che giocano a pallone nei campetti di periferia, così come avventure di piloti che mettono in gioco tutte le loro abilità per dimostrare quel che valgono, ma anche reportage a fumetti dedicati a realtà sportive che portano valore nei quartieri più degradati.

A fianco delle serie più esagerate, in cui i campionissimi hanno abilità quasi sovrumane, esistono numerose biografie a fumetti che vanno a svelare le vite e gli animi degli sportivi più amati, da Diego Armando Maradona a Giacinto Facchetti, da Coppi e Bartali a Luigi Malabrocca, il ciclista che gareggiava per arrivare ultimo.

Calcio, ciclismo, nuoto, ma anche rugby, pallavolo, basket, motori… La mostra ripercorrerà le storie più interessanti di sport raccontate con i disegni, per mostrare ai visitatori la forza coinvolgente delle narrazioni sportive fatte a fumetti e in animazione.

Negli spazi della Biblioteca comunale di Verucchio, durante gli orari di apertura, si potrà visitare una parte della mostra “Fair Play. Lo sport nei fumetti e nell’animazione”, un omaggio al valore educativo e simbolico dello sport, raccontato attraverso tavole originali, dedicate agli anime sportivi. L’esposizione rende omaggio a leggende come Maradona e Gino Bartali e riflette sull’impegno, la passione e la forza del racconto disegnato e animato come strumento di crescita e ispirazione.

La mostra è stata inaugurata nel corso della manifestazione “Rimini Comix-2025”, realizzata da Cartonon Club, a cura di Alberto Brambilla con la collaborazione di Roberta Fabbri, ed è visitabile gratuitamente ad ingresso libero.

Biblioteca comunale di Verucchio, 1 settembre – 12 ottobre 2025

Per informazioni: Biblioteca comunale Don Milani, piazza Europa 1, Villa Verucchio (RN), tel. 0541671166

biblioteca@comune.verucchio.rn.it

ORARIO: da lunedì a venerdì: 15-19; sabato 9-12. Aperto su prenotazione al mattino per visite scolastiche.

https://scoprirete. bibliotecheromagna.it/opac/.do Per consultare il catalogo online visita il nostro sito SCOPRIRETE al link: