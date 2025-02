Nella sala del Consiglio comunale di Cesena risuonano le note dell’Inno di Mameli a cura degli allievi del Conservatorio statale ‘Maderna-Lettimi’

La prima seduta del 2025 del Consiglio comunale di Cesena è stata introdotta questo pomeriggio dalle note dell’inno nazionale di Mameli eseguito dagli allievi del Conservatorio statale ‘Maderna-Lettimi’ Emanuele Casadei, Costanza Dalmonte, Tommaso Scarpellini ed Elisa Valgimigli. L’esibizione è stata accolta da un caloroso applauso da parte di tutti i consiglieri comunali che nell’immediato hanno ripreso i lavori confrontandosi sulle delibere all’ordine del giorno.

“L’avvio dei lavori – commenta il Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini – è un momento importante per l’attività di tutti i consiglieri comunali a cui viene richiesto di svolgere il proprio compito con dedizione, impegno e professionalità in rappresentanza della collettività. Questo omaggio, a cura degli allievi del Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’, che ringraziamo, rappresenta un augurio a tutti noi e viene proposto in un anno importante in cui si celebra l’ottantesimo anniversario dell’Italia dalla Liberazione dal nazifascismo”.

Cesena, 20 febbraio 2025

Il Presidente del Consiglio comunale

Filippo Rossini