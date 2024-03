Nell’ambito del nuovo progetto “Co-Neet-iamoci” continuano le attività nel futuro Centro Giovani di Villa Verucchio all’ex Stazione Rosa

Fino a dicembre 2024 sarà attivo lo Sportello Mi Occupo che offre ai giovani informazioni e supporto per la ricerca del lavoro

“Co-Neet-iamoci”, il nuovo progetto dell’Unione di Comuni Valmarecchia finalizzato alla conoscenza del fenomeno Neet (giovani tra i 14 e i 29 anni che non lavorano e non studiano) nel territorio della Valmarecchia, prosegue le sue attività e offre un nuovo servizio gratuito: lo Sportello Mi Occupo nell’ex Stazione Rosa di Villa Verucchio a cura del CDS – Centro di Solidarietà.

Il CDS è un’associazione di volontariato che dal 1985 opera sul territorio di Rimini e provincia allo scopo di sostenere la persona nella ricerca di un lavoro. Grazie al rapporto con imprenditori e realtà aziendali del territorio è in grado di raccogliere opportunità lavorative aggiornate cui indirizzare le persone in cerca di occupazione.

Nel contesto del progetto “Co-Neet-iamoci” di cui è partner, il CDS ha attivato lo Sportello Mi Occupo, gratuito e senza necessità di prenotazione, in funzione nel Centro Giovani di Villa Verucchio all’ex Stazione Rosa dal 15 febbraio al 19 dicembre 2024 nei seguenti giorni e orari: da gennaio a maggio il giovedì dalle 14.00 alle 17.00; da maggio a dicembre 1° e 3° giovedì del mese dalle 14.00 alle 17.00; agosto chiuso.

Allo Sportello i giovani della Valmarecchia troveranno un operatore che potrà fornirgli: aiuto nella compilazione del curriculum e profilazione, accompagnamento alla presentazione del CV in azienda, preparazione al colloquio di lavoro, valutazione delle competenze e attività di orientamento, supporto nella ricerca attiva e passiva del lavoro, supporto all’attivazione di tirocini formativi e contratti di lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il CDS dalle 9.30 alle 12.30 al numero 0541 782964 o 340 1824414 o alla mail [email protected]

Il progetto “Co-Neet-iamoci”, finanziato sull’Avviso pubblico “Link! Connettiamo i giovani al futuro” emanato da Anci vede l’Unione di Comuni Valmarecchia collaborare con Ausl Romagna, Coop. Sociale Il Millepiedi, Arci Servizio Civile Rimini APS, CDS – Centro di Solidarietà, Coop. Between, la Comunità educante territoriale, Uffici Scuola afferenti ai Comuni dell’Unione, Centro per le Famiglie, Centro per l’Impiego e scuole di ogni ordine e grado del territorio, Osservatorio sulla legalità del Comune di Bellaria Igea Marina.