Nell’ultimo incontro di regular season Il San Marino Baseball vince 3-2 la seconda partita a Macerata e impatta la serie.

Il San Marino Baseball vince 3-2 la seconda partita a Macerata e impatta la serie. Nell’ultimo incontro di regular season, gli uomini di Doriano Bindi sono stati bravi a mantenere sempre il comando delle operazioni, sfruttando l’ottima vena dei tre lanciatori utilizzati e la capacità dei battitori di colpire al momento giusto. Il lanciatore vincente è Lage, perdente Moreno.

Il prossimo appuntamento è coi playoff. Sabato prossimo, a Serravalle, gara1 (ore 16) e gara2 (ore 20) della serie degli ottavi con Milano.

LA CRONACA. Al primo attacco entrambe le squadre lasciano due uomini in base e anche al secondo non arrivano punti. È al 3° che viene pestato per la prima volta il piatto di casa base. Lorenzo Di Raffaele apre l’inning con un gran doppio, è in terza su lancio pazzo e va a segnare sul singolo di Batista (0-1). Il triplo di Marlin vale lo 0-2, mentre il sacrificio di Celli è buono per lo 0-3. Rispetto alla partita pomeridiana, l’attacco riesce a sfruttare meglio le occasioni che si presentano.

Nella parte bassa del 3° Lage concede la base a Paolini e poi il doppio a Ericson Leonora (1-3), ma è il suo unico vero momento di piccola difficoltà. L’attacco di Macerata comincia la quarta ripresa con un singolo di Morresi, poi in seconda su rimbalzante di Dudley Leonora, ma di lì in avanti non sarà più pericoloso fino all’ultimo inning.

San Marino lascia due uomini in base all’8° e due al 9° e non allarga il margine. Nella parte bassa del 9° grossi rischi di rimonta. Mendez mette subito strikeout Pascoli e Pioli, poi però subisce i singoli di Guerra e Splendiani. Sulla rimbalzante di Massaro, il tiro in prima dello stesso Mendez è tutt’altro che perfetto e arriva l’errore. Le basi sono piene e la successiva valida di Carrera permette a Macerata di riavvicinarsi sul 2-3. Nel box c’è Ericson Leonora, che alza una palla che diventa preda del guanto di Servidei in zona di foul. È vittoria per San Marino.

HOTSAND MACERATA ANGELS – SAN MARINO BASEBALL 2-3

SAN MARINO: Batista (Romito 0/1) dh (1/4), Marlin ss (1/4), Proctor ed (1/3), Celli ec (0/1), Pieternella r (1/4), Diaz 1b (0/4), Servidei 3b (1/3), Di Fabio es (1/4), Lo. Di Raffaele 2b (1/4).

MACERATA: Paolini (Massaro 0/2) 2b (0/2), Carrera 1b (1/4), E. Leonora ec (1/5), Fabrizio r (0/2), Morresi (Perdomo 0/1) ss (1/2), D. Leonora (Pascoli 0/1) 3b (0/2), Di Turi De Frenza (Pioli 0/1) es (0/3), Noguera (Guerra 1/1) ed (1/3), Splendiani dh (1/4).

SAN MARINO: 003 000 000 = 3 bv 7 e 2

MACERATA: 001 000 001 = 2 bv 6 e 1

LANCIATORI: Lage (W) rl 5, bvc 2, bb 3, so 5, pgl 1; Leal (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Mendez (S) rl 2, bvc 3, bb 1, so 3, pgl 0; Moreno (L) rl 3, bvc 3, bb 1, so 2, pgl 3; Gutierrez (r) rl 2, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Rojas (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Casimiri (f) rl 2, bvc 3, bb 1, so 4, pgl 0.

NOTE: triplo di Marlin; doppi di Proctor, E. Leonora e Lo. Di Raffaele.