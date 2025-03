NEW RIMINI DOMANI OSPITA GLI ATHLETICS BOLOGNA – GARA 1 ALLE 15.00, GARA 2 ALLE 20.00

Rimini, 30 agosto 2024 – New Rimini torna sul diamante amico e domani affronterà gli Athletics Bologna nel penultimo turno della poule retrocessione. Gara 1 in programma alle 15.00, gara 2 alle 20.00, entrambe in diretta sul canale Youtube di New Rimini.

Per i riminesi è il quarto dei sei turni previsti da questa fase. Per gli Athletics è invece il quinto. Il record delle due squadre è 2-4 per New Rimini e 2-6 per i bolognesi, che sono reduci dal pareggio conquistato a Rovigo nel weekend scorso, mentre i ragazzi di Castro vengono dal pareggio di Godo.

A poche partite dal termine, ogni confronto è determinante per evitare l’ultima posizione nella poule, quella che porterebbe alla disputa dei play out. La salvezza anticipata passa da un’impresa, vincere le due gare di domani, risultato che proietterebbe New Rimini verso una condizione di sostanziale tranquillità.

Ovviamente di mezzo c’è un avversario che ha lo stesso obiettivo e che dopo la terza posizione nel girone D della prima fase, come anche New Rimini, fatica ora ad avere la continuità giusta. Il risultato è che per entrambe quella di domani è una sfida fondamentale. Nell’ultimo turno gli Athletics ospiteranno Godo, un altro spareggio salvezza, mentre New Rimini salirà a Padova.

Intanto è stato definito il recupero delle gare interne contro Rovigo, annullate il 3 agosto scorso per maltempo. Si giocherà nel pomeriggio di mercoledì 11 settembre, alle 16.00 e alle 20.00.

New Rimini dovrà fare a meno del lanciatore Filippo Baldassarri, rientrato negli Usa, tutti gli altri giocatori sono disponibili. I lanciatori partenti saranno Tommaso Aiello in gara 1 e Eduard Paredes in gara 2; per Bologna sono attesi Riccardo Nepoti e Alfonso Martinez.

La classifica del girone G: Padova .875 (7-1), Ronchi dei Legionari .600 (6-4), Rovigo .667 (4-2), Verona .500 (5-5), New Rimini .333 (2-4), Athletics Bologna .250 (2-6), Godo .250 (2-6).

Ufficio stampa – Cesare Trevisani