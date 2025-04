Un episodio scioccante mette in luce la preoccupante degenerazione dei comportamenti tra i giovanissimi. A Budrio, in provincia di Bologna, cinque minorenni di età compresa tra i 16 e i 17 anni e un 18enne, tutti italiani, sono stati denunciati dai Carabinieri per lesioni personali aggravate in concorso . Il loro bersaglio? Un 19enne, colpevole solo di non averli invitati a una festa privata.

Un Fatto Inquietante: la Violenza per un Motivo Banale

La vicenda si è consumata durante una festa organizzata in un impianto sportivo. Un gruppo di giovani, non invitato, si è presentato sul posto. Quando il 19enne organizzatore ha chiesto loro di lasciare l’evento, ormai concluso, la risposta è stata brutale. Infuriati per il mancato invito, i ragazzi lo hanno spinto a terra, colpendolo con pugni e calci al volto in un’esplosione di violenza gratuita. Solo l’intervento di altri presenti ha fermato l’aggressione, ma il gesto lascia un segno profondo.

La vittima, sconvolta, ha sporto querela, dando il via alle indagini dei Carabinieri di Budrio. I responsabili, identificati rapidamente, sono stati denunciati: i minorenni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna , il 18enne alla Procura della Repubblica di Bologna .

Una Generazione allo Sbaraglio?

Questo episodio non è isolato e accende i riflettori su un problema sempre più diffuso: la deriva violenta dei giovanissimi, da cui neppure San Marino – così immerso nel contesto italiano che lo circonda – può vantare vaccini. Motivi futili, come un invito mancato, diventano pretesti per gesti estremi, sintomo di un disagio profondo. La mancanza di rispetto, l’incapacità di gestire le frustrazioni e l’esaltazione della violenza come risposta preoccupano famiglie, educatori e istituzioni.