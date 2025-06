Non si accorge di autovelox, vigilante prende centinaia di multe

Centinaia di multe per un totale di 28mila euro.

Non è il frutto di una maxi-operazione di polizia, ma quanto è capitato a Andrea Ferretto, vigilante residente a Nizza Monferrato in provincia di Asti.

Nel 2021, Ferretto ha prestato servizio per sei mesi in un supermercato di Tortona (Alessandria) e si recava al lavoro con la sua vettura. A metà del percorso, tra Nizza Monferrato e Tortona si trova la frazione di Bazzana di Mombaruzzo (Asti). “Mi sono accorto troppo tardi che lì era posizionato un autovelox – racconta Ferretto – dietro una curva, in cima a un lampione e dietro una siepe alta tre metri”. Ma il dispositivo, gestito dalla Provincia di Asti, si è accorto di lui e lo ha multato praticamente a ogni passaggio.

“Tra il 2022 e il 2023 mi era arrivata a casa qualche multa di piccola entità – racconta l’uomo – superamenti del limite di velocità dei 70 orari di pochi chilometri”. Il pacco completo arriva solo lo scorso dicembre: “Allegata alla lettera in cui mi si chiedeva il pagamento di 28mila euro di multe c’erano fogli e fogli con centinaia di contravvenzioni – dice Ferretto – io prendo 1.100 euro al mese, come faccio a pagare tutto quanto?”.

L’uomo si è rivolto a un legale per cercare di risolvere la situazione.

Ansa