Non un semplice incidente ma la costruzione di un femminicidio a causare la morte della coppia di Santarcangelo nel Po

L’ombra del femminicidio si allunga su quanto sembrava un semplice incidente che ha causato la morte di una coppia residente a Santarcangelo di Romagna. Le vittime, Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, 53 e 51 anni, sono state trovate annegate nell’auto finita nel Po a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Le immagini delle telecamere mostrano la donna inerme nell’abitacolo prima che la vettura finisca in acqua, mentre l’uomo tenta di salvarsi aggrappandosi a una barca. Gli inquirenti stanno seguendo l’ipotesi di un femminicidio-suicidio, considerando il fatto che il rapporto tra le vittime si fosse deteriorato. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire la dinamica dei fatti, poiché non sono state riscontrate ferite evidenti sul corpo della donna. L’indagine ha portato i carabinieri a effettuare rilievi nella casa di Lorena Vezzosi, dove viveva con i suoi due figli dopo aver lasciato il marito. Resta ancora da chiarire se l’omicidio sia avvenuto nel Riminese o in Lombardia.