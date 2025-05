NOTA STAMPA TIM San Marino. “Olivetti e Marconi, storie di innovatori verso la transizione digitale”. A San Marino un convegno tra memoria, visione e futuro digitale

In occasione della Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni (17 maggio), si è svolto oggi presso il Centro Congressi Kursaal di San Marino il convegno “Olivetti e Marconi, storie di innovatori verso la transizione digitale”, un evento di grande rilievo, promosso con il patrocinio delle Segreterie di Stato agli Esteri e all’Industria, e della Fondazione Guglielmo Marconi, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, studiosi e rappresentanti del mondo dell’innovazione.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di riflessione sul percorso che ha condotto dall’era analogica a quella digitale, tracciando un filo ideale tra le visioni pionieristiche di Marconi e Olivetti e le attuali sfide poste dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale.

Ad aprire i lavori sono stati gli interventi del Segretario di Stato all’Industria Rossano Fabbri e del Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori che hanno sottolineato il ruolo fondamentale di Tim San Marino nel progetto di transizione digitale del paese.

Don Mirco Cesarini vicario di Mons. Domenico Beneventi, Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro ha evidenziato come questa evoluzione non sia solo una questione tecnologica, ma anche sociale ed etica.

Tra i relatori, Nicola Barone – Presidente di TIM San Marino – ha offerto una panoramica sull’evoluzione tecnologica, dal passaggio all’era post-industriale fino all’impatto dell’AI generativa, affrontando temi etici e geopolitici, il ruolo dell’ICT nello sviluppo territoriale e le prospettive del Digital Compass EU 2030.

Importanti contributi sono arrivati anche da: Simona Zanotto – AD TIM San Marino, Gaetano Di Tondo – Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti, Giulia Fortunato – Presidente Fondazione Guglielmo Marconi, Umberto De Julio – Presidente Quadrato della Radio, Diego De Simone -Founder Cotai – startup innovativa nell’ambito dell’AI.

Grazie alla moderazione di Simona Mulazzani – Direttrice di Icaro TV – i relatori hanno affrontato i vari aspetti dell’innovazione attraverso testimonianze, racconti e visioni sul futuro della tecnologia.

L’evento ha rappresentato un’occasione importante per collegare il patrimonio culturale e tecnologico italiano, incarnato da figure come Adriano Olivetti e Guglielmo Marconi, alle nuove frontiere dell’innovazione. In un momento storico in cui il digitale è non solo una sfida, ma un’opportunità decisiva per il futuro del Paese e dell’Europa.

A conclusione del convegno, i partecipanti hanno potuto visitare un’esposizione curata dall’Archivio Storico Olivetti, aperta al pubblico fino al 21 maggio.

L’intero evento è disponibile nella pagina Facebook di Tim San Marino.