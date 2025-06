Notte Celeste a Riccione Terme 28 GIUGNO dalle ore 21 fino alle ore 23

In occasione della Notte Celeste, la grande festa delle Terme dell’Emilia Romagna giunta alla tredicesima edizione, Riccione Terme ha creato un EVENTO speciale; l’apertura serale straordinaria del Percorso Termale Sensoriale dalle ore 21 alle ore 23 ,con proposte eccezionali per deliziarsi di benessere e relax immergendosi nelle preziose acque termali sulfuree.

Un’esperienza esclusiva, per il corpo e per la mente in 1500 metri quadri di esperienze multisensoriali in cui il corpo ritrova equilibrio e si rigenera: Piscine termali a temperature differenziate con idromassaggi, Arcobaleno dei sensi, Docce cromatiche, Sentiero emozionale, Nebbie aromatiche, Sorgenti dell’IO, Cascatelle cervicali, Idropercorso Vascolare termale, Cascata a fungo, Saune all’infrarosso e Sala relax.

Spazio al relax, al benessere e alle emozioni lasciandosi coinvolgere dall’acqua termale declinata in tutte le sue forme e godere di luci, aromi, musica e sensazioni con Speciali Self Treatment ideati per questo evento, in anteprima 3 nuovi Rituali; lo Scrub alla Maracuja un trattamento delicatamente esfoliante dalla fragranza inebriante, per una pelle morbida e profumata; lo Scrub agli Agrumi per una deliziosa purificazione e rigenerazione della pelle; per poi raggiungere la freschezza dello Scrub alla Menta, che dona alla pelle tono e vigore.

A seguire il Rituale Beauty Face con la Maschera Emozionale Dissetante viso con azione morbidamente setosa e reidratante che infonde a tutto il viso una piacevole luminescenza.

Non mancherà il tocco finale a sorpresa con un nuovo Rituale Cromatico Emozionale tutto da scoprire.

Una serata di sublimazione delle benefiche proprietà delle acque sorgive di Riccione Terme, di aromi, colori e luci coinvolgenti per vivere un’esperienza di benessere crescente e totalizzante.

E in più il Beauty Blu Point dove sarà possibile provare gratuitamente il trattamento completo lifting e anti-age della linea cosmetica Riccione Terme con la nuova Face Mist l’Acqua Sorgiva Emozionale Freschezza Marina e Veleno di Medusa, il Siero Tonic all’acido jaluronico e la Crema anti-age Elisir della Regina. Presso il Beauty Shop.

Per LA NOTTE CELESTE Riccione Terme offre una serata imperdibile aperta a tutti, un evento esclusivo ad un prezzo speciale per esaudire ogni desiderio di relax, benessere, bellezza e divertimento!

E’ consigliata la prenotazione telefonica al 0541 602201

Riccione Terme