Notte Rosa 2025. Un weekend “sommerso” da grandi eventi accende la riviera romagnola. Il Programma di tutta la Riviera Romagnola

Tre giorni ininterrotti di spettacoli, concerti, performance artistiche e suggestivi giochi di luce: la Notte Rosa 2025 si prepara a tingere di magia tutta la Riviera, da Rimini a Riccione, da San Giovanni in Marignano a Misano Adriatico. Il lungo weekend dal 20 al 22 giugno promette un’esperienza multisensoriale all’insegna del divertimento, tra spiagge animate, balere a cielo aperto e grandi nomi della musica italiana.

Rimini: concerti e danze in riva al mare

Rimini si conferma cuore pulsante dell’estate romagnola. Il clou sarà il doppio appuntamento con l’RDS Summer Festival a Piazzale Fellini: venerdì 20 si esibiranno Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave, Olly e Sarah Toscano, mentre sabato 21 saliranno sul palco Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Sophie and the Giants e Tananai. A presentare ci saranno gli speaker di RDS Rossella Brescia, Ciccio & Baz.

Ma la festa comincia già il 19 giugno in piazza Cavour, trasformata per una notte in una balera open air. Il giorno dopo sarà la volta della suggestiva “Un Mare di Rosa”, tra i bagni 47 e 63 di Rimini Sud: musica live, spettacoli di danza e fuoco, degustazioni in riva al mare e installazioni immersive, per un’atmosfera davvero unica.

All’alba di sabato 21 giugno, sul bagnasciuga di Rimini Terme, il concerto di Frida Bollani Magoni accompagnerà il sorgere del sole. Domenica 22, invece, si apre la “Liscio Street Parade” in Piazzale Kennedy: tre serate (fino al 24 giugno) dedicate alla musica folkloristica romagnola e alle sue contaminazioni pop, tra orchestre live, scuole di ballo e dj set di disco-liscio.

Misano Adriatico: tra swing, flamenco e carri in festa

A Misano, il weekend si apre venerdì 20 giugno con il live di Paolo Belli e la sua band in piazza della Repubblica. Nella stessa sera, lo spettacolo di flamenco “Vamos a bailar” animerà piazzale Colombo a Portoverde. A mezzanotte, l’immancabile spettacolo pirotecnico a colorare il cielo sopra piazzale Roma.

Sabato 21 giugno torna l’Estate in maschera con il Carnevale d’Estate: carri allegorici e gruppi mascherati sfileranno sul lungomare misanese. Infine, domenica 22, il Parco del Sole a Misano Brasile ospita “A tutto ballo”, serata di danze di gruppo guidata dai maestri Andrea Giorgi e Nicole Ongaro.

Riccione: musica, danza e benessere con ospiti d’eccezione

A Riccione si comincia giovedì 19 giugno con il Kids Family Festival in piazzale Ceccarini, evento gratuito dedicato alle famiglie, che tra laboratori, talk e spettacoli ospiterà anche Paolo Ruffini.

Il 20 giugno sarà la serata della grande musica italiana con il Radio Italia Party in piazzale Roma, preceduto dal dj set di Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona. Il momento più atteso? I fuochi d’artificio a mezzanotte sulla spiaggia.

Sabato 21, Michelle Hunziker sarà protagonista di “Goovi Summer Wave”, una maratona di fitness e benessere in spiaggia, con attività che vanno dallo yoga al total body workout. Sempre sabato, Kledi Kadiu guiderà il cast dello spettacolo “Magia in Movimento”, portando in scena étoile internazionali e giovani talenti. In contemporanea, il musical per famiglie “Seconda stella a destra” illuminerà piazzale Ceccarini.

La domenica si aprirà con l’evento “Albe in Controluce”: alle 5 del mattino, sulla spiaggia di Marano, performance di danza contemporanea con Kledi e la MM Contemporary Dance Company, seguita dal concerto tributo di Syria alla musica brasiliana e a Ornella Vanoni.

PROGRAMMA – EVENTI PER CITTÀ

RIMINI

Piazza Cavour – 19 giugno: Balera a cielo aperto

Piazzale Fellini – 20-21 giugno: RDS Summer Festival (Olly, Elodie, Fedez, Tananai e altri)

Rimini Terme – 21 giugno ore 5: Concerto all’alba con Frida Bollani Magoni

Bagni 47-63 – 20-21 giugno: Un Mare di Rosa (musica, danza, vino e fuoco)

Piazzale Kennedy – 22-24 giugno: Liscio Street Parade con orchestre, scuole di ballo e dj set

MISANO ADRIATICO

Piazza della Repubblica – 20 giugno ore 21.30: Concerto di Paolo Belli

Portoverde, piazzale Colombo – 20 giugno: Flamenco con la compagnia La Morita

Piazzale Roma – 20 giugno mezzanotte: Fuochi d’artificio

Lungomare Misano – 21 giugno: Carnevale d’Estate con carri mascherati

Parco del Sole (Misano Brasile) – 22 giugno: “A tutto ballo” con la scuola Nirea Danze

RICCIONE

Piazzale Ceccarini – 19-22 giugno: Kids Family Festival (ospite Paolo Ruffini)

Piazzale Roma – 20 giugno ore 21.30: Hit’s Summer Night, DJ Set + Radio Italia Party

Spiaggia San Martino – 21 giugno: Goovi Summer Wave con Michelle Hunziker

Villa Mussolini & Villa Lodi Fè – 21 giugno: Albe dello Yoga (alba e tramonto)

Piazzale Ceccarini – 21 giugno: Musical “Seconda stella a destra”

Piazzale Roma – 21 giugno: Spettacolo “Magia in Movimento” con Kledi

Spiaggia Marano (zona 133) – 22 giugno ore 5: Bolero con Kledi + concerto di Syria

