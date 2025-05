Novafeltria, 101 candeline per Triestina Suzzi: una vita tra due Paesi e tre generazioni

Ha compiuto 101 anni lo scorso 15 maggio Triestina Suzzi, nata a Novafeltria nel 1924, e continua a stupire chi le sta accanto per la sua straordinaria lucidità e autonomia. Un traguardo importante, celebrato in famiglia tra l’affetto di figli, nipoti e pronipoti che non hanno voluto mancare a questo speciale compleanno.

La vita della signora Triestina è stata segnata da scelte coraggiose. Finita la Seconda guerra mondiale, insieme al marito lasciò l’Italia per la Francia, inseguendo migliori condizioni di vita. In terra francese si dedicò interamente alla cura della famiglia, svolgendo il ruolo di casalinga con dedizione.

Negli anni Settanta il ritorno in patria: si stabilì a Talamello, dove ha vissuto con semplicità, lontano dai riflettori ma sempre al centro della sua famiglia. Oggi, a oltre un secolo dalla nascita, conserva ancora la voglia di leggere e scrivere, coltivando una vivacità intellettuale che sorprende chiunque la incontri.

Una vita lunga, intensa e attraversata dalla storia, quella di Triestina Suzzi. Una testimone silenziosa del Novecento che, con discrezione, continua a insegnare il valore della memoria e della resilienza.