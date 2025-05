Novafeltria, autobus fuori dalla piazza: inaugurato il primo tratto di via Stazione Mercatino Marecchia

A Novafeltria si apre una nuova fase per la viabilità cittadina: da giugno i bus non transiteranno più in piazza Vittorio Emanuele II. Questo cambiamento sarà reso possibile grazie all’apertura del primo segmento di via Stazione Mercatino Marecchia, una strada che riporta il nome storico del paese e collega il centro con l’area dell’antica stazione ferroviaria.

L’inaugurazione, avvenuta il 20 maggio, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto. Nei prossimi giorni si completerà anche il secondo tratto, che permetterà agli autobus di spostarsi su questo nuovo percorso, con capolinea previsto in via Battelli, all’incrocio con Largo Bonifazio.

Per agevolare la nuova viabilità, via Battelli sarà trasformata in strada a senso unico, consentendo il flusso dei mezzi solo dalla stazione verso il centro cittadino, evitando il passaggio verso il parco.