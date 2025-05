Novafeltria. Ciclista investito da un’auto, traffico rallentato. L’uomo non è grave

Questa mattina intorno alle 9.30, un ciclista di 60 anni residente a Maciano di Pennabilli è stato coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva la strada in direzione Pennabilli – Rimini. Nel centro di Novafeltria, l’uomo è stato investito da una Fiat Panda guidata da una persona anziana che viaggiava in direzione opposta.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe svoltato a sinistra colpendo il ciclista. La Polizia Municipale di Novafeltria e i soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente, con l’ambulanza che è giunta sul posto per prestare le prime cure.

Il traffico nella zona è stato fortemente rallentato a causa dell’incidente, a cui si è aggiunto il mercato che si tiene oggi a Novafeltria, aumentando così il flusso di veicoli in città.

Nonostante l’impatto violento, il ciclista sembrava essere cosciente al momento dei soccorsi. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente per stabilire le responsabilità.