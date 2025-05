Novafeltria. Comitato Giù le Mani dall’Ospedale: Nel Punto di Primo intervento non funzionano le porte veloci da maggio e i pazienti stanno al fresco

La camera calda nei pronto soccorso è un’area riservata al transito esclusivo delle ambulanze e delle auto mediche che arrivano negli ospedali. E’ un ambiente protetto e collegato al reparto triage dove gli operatori del 118 conducono il paziente nel pronto soccorso. Le ambulanze arrivano, lasciano i pazienti, poi escono e ripartono mentre le porte rapide automatiche si aprono e chiudono velocemente per il transito dei veicoli.

Nel Punto di Primo intervento di Novafeltria in quelle porte deve essersi guastato un pezzo così difficile da reperire che da maggio non stanno funzionando.

“ mi riferiscono . racconta Cursi – che sono stati fatti , numerosi solleciti alla direzione . ma non è successo ancora nulla ed, ora che le temperature si stanno abbassando, nasce un bel problema .Visto che hai intenzione di segnalare la cosa ai giornali, aggiungi anche che un campanello in uno dei 3 letti dell’osservazione breve non funziona da un mucchio di tempo”

Il PPI e Il 118 dovrebbero rispondere ad un unico referente per la segnalazione dei disservizi, ma pare che così non sia . In ogni caso la segnalazione alla stampa sembra che sia l’unica cosa che mette d’accordo tutti in tempo reale. Grazie Stampa

Novafeltria 4 Novembre 2024 il Comitato Giù le Mani dall’Ospedale di Novafeltria

Il Presidente pro-tempore Livio Cursi