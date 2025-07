Novafeltria, la scuola Arcobaleno in festa solidale per i bambini dell’ospedale

Un gesto di solidarietà ha unito la comunità di Novafeltria alla fine di giugno, quando la scuola dell’infanzia Arcobaleno ha promosso un evento di beneficenza con l’obiettivo di sostenere i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Rimini.

L’iniziativa, nata dalla volontà di alcune famiglie profondamente colpite dalla malattia di un bambino residente in Alta Valmarecchia, si è svolta il 30 giugno presso la parrocchia di Secchiano. Durante la serata, genitori, insegnanti e amici si sono raccolti per trascorrere insieme momenti di condivisione e per contribuire alla raccolta fondi.

Grazie all’impegno di tutti, sono stati raccolti 660 euro che saranno destinati all’acquisto di giocattoli per i bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini, un piccolo ma significativo conforto per chi affronta un periodo particolarmente difficile.

Una delle madri coinvolte nell’organizzazione ha sottolineato come la diagnosi di malattia infantile rappresenti un trauma profondo non solo per le famiglie direttamente coinvolte ma per l’intera comunità. “Un genitore tiene più di ogni altra cosa al proprio figlio – ha spiegato – e sapere che tante famiglie si trovano a vivere una situazione così drammatica ci ha spinto ad attivarci concretamente”.

La serata ha dimostrato quanto possa essere forte la generosità e la collaborazione all’interno della comunità scolastica e territoriale. Il denaro raccolto, pur modesto, è stato accolto come un gesto carico di significato e di speranza per i piccoli pazienti.