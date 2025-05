Novafeltria. Malore fatale durante una passeggiata: muore escursionista sammarinese di 69 anni

Una tranquilla escursione domenicale si è trasformata in una tragica giornata nel territorio di Novafeltria, in provincia di Rimini, quando un uomo di circa 60 anni ha perso la vita durante un’escursione nei pressi della Rocca di Maiolo. L’incidente è avvenuto domenica 18 maggio, intorno alle 10, mentre il gruppo di una decina di partecipanti si trovava lungo un sentiero nel bosco, in una fase di riposo durante una “camminata esperienziale”.

Secondo quanto riferito, l’uomo, residente a San Marino, si è improvvisamente sentito male in una zona pianeggiante del percorso. I compagni hanno immediatamente chiamato i soccorsi, attivando le procedure di emergenza e tentando di rianimarlo praticando massaggi cardiaci sotto la supervisione di operatori del 118 in collegamento telefonico. Nonostante gli sforzi, all’arrivo dell’autoambulanza e dell’elisoccorso, gli interventi di rianimazione si sono rivelati vani e il decesso è stato constatato sul posto.

L’intera comitiva, profondamente scossa, ha fatto ritorno a valle senza ulteriori episodi di emergenza. Le autorità stanno conducendo le verifiche del caso, ma non sono stati segnalati altri dettagli sulla causa del malore. La giornata, che avrebbe dovuto essere un momento di relax tra natura e paesaggi, si è conclusa con un grave lutto improvviso.