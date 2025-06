Novafeltria, stasera la presentazione di “Dialoghi con la città” di Monsignor Andrea Turazzi

È in programma per questa sera, mercoledì 11 giugno alle ore 21, presso la parrocchia di Novafeltria (Via della Pieve, 9), la presentazione del libro “Dialoghi con la città”, scritto da Monsignor Andrea Turazzi, vescovo emerito della diocesi di San Marino-Montefeltro. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire i temi principali del volume, con letture di alcuni passaggi significativi e un dialogo diretto con l’autore.

“Dialoghi con la città” raccoglie 23 discorsi pubblici pronunciati da Turazzi durante il suo mandato episcopale dal 2014 al 2024, in particolare in occasione della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti di San Marino. Il testo rappresenta una sorta di diario riflessivo, in cui il vescovo emerito ripercorre le sue idee sul rapporto tra società, politica, servizio pubblico e responsabilità civica.

La pubblicazione si distingue per la sua forte ispirazione alla dottrina sociale della Chiesa, con un occhio di riguardo al contesto sammarinese ma con spunti applicabili anche alla realtà italiana. A impreziosire il volume sono la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e i commenti laici di Carlo Romeo, ex direttore di San Marino Rtv, che accompagna ogni discorso con riflessioni critiche.

La serata sarà aperta alla partecipazione attiva del pubblico, con spazio finale dedicato a domande e interventi dei presenti, per un confronto diretto con Monsignor Turazzi sui temi affrontati nel libro.