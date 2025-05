Novafeltria, trovato con carabina e coltello in auto, nei guai un 22enne

Una carabina mai denunciata e un coltello a serramanico nascosti nell’auto: è quanto hanno rinvenuto i Carabinieri durante un controllo su strada, fermando un 22enne del pesarese. Nonostante fosse in possesso di un regolare porto d’armi, il giovane non aveva mai dichiarato il possesso della carabina, che è stata immediatamente sequestrata insieme al coltello. Per lui è scattata la sanzione per detenzione irregolare di armi.

L’episodio è avvenuto nel fine settimana, durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Novafeltria.

Nell’ambito della stessa operazione è stato inoltre denunciato un 28enne di origine nigeriana, sorpreso a Novafeltria nonostante fosse destinatario di un divieto di ritorno nel comune. Anche per lui è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per rafforzare la sicurezza nei centri della Valmarecchia.