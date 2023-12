NTS Informatica Basket Rimini – A.S. DELFINI 2001 Montecchio Maggiore; 63-39

I quarti: 10-12; 28-24 (18-12); 48-26 (20-2) – 63-39 (15-13)

NTS Informatica Basket Rimini: Loperfido 12, Acquarelli 6, Adil 2, Di Pietro, Di Francesco 17, Martinini 6, Storoni, Del Citerna, Rossi, Obino 6, Venzon 10, Ladson 4. All.re Loperfido.

A.S. DELFINI 2001 Montecchio Maggiore: Arena 10, Tomasi 6, Zin 2, Zola 8, Caraghioz 13. All.re Tomasi

Arbitri: Rambelli e Guerrini

Buona la prima di NTS Informatica Basket Rimini che ospita A.S. DELFINI 2001 Montecchio Maggiore sul campo amico della palestra di Via Cuneo, con la nuova super divisa biancorossa.

Rimini ha avviato nel migliore dei modi il suo campionato, 63 a 39 il punteggio finale contro l’avversaria probabilmente più abbordabile del torneo contro la quale Coach Loperfido ha impiegato ampie rotazioni e schierato varie formazioni così da far assaggiare il campo a tutti dopo la lunga attesa. Amichevoli e allenamenti contano, ma la gara, quello vera è tutt’altra cosa.

Non è un caso quindi che il primo quarto si chiuda 10-12 con gli avversari in onesto, ma esiguo vantaggio confermando che non si può concedere nulla a nessuno. Così basta un secondo quarto giocato in modo più attento ed efficace per riprendere in mano il gioco e rimettere le cose a posto con un rassicurante 18 -12.

La svolta decisiva dopo l’intervallo quando Coach Loperfido schiera quella che sarà la formazione di riferimento della stagione e il risultato al 30° non lascia più dubbi sul ciò che sarà il finale. NTS Informatica Basket Rimini, mette l’acceleratore, scrive 20 a 2 e chiude anzitempo la gara togliendo ogni dubbio.

Nell’ultimo quarto chiude l’incontro con una tripla Di Francesco, poi nei minuti finali ampio spazio in campo per tutti i dodici biancorossi che hanno onorato l’esordio come si deve.

Ora ci aspetta una lunga pausa per le festività natalizie e poiché abbiamo esordito al secondo turno dato che il girone A è composto da sette squadre e al primo abbiamo riposato torneremo in campo solo il 13 Gennaio 2024 in quel di Vicenza. Intanto formuliamo i migliori auguri sinceri di buone feste a tutti i nostri preziosissimi tifosi.

Ufficio stampa NTS Informatica Basket Rimini

Daniele Bacchi