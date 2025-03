NTS Informatica Basket Rimini – Laumas Gioco Parma 35-63

I parziali: 14-18, 22-38 (8-20), 31-51 (9-13), 35-63 (4-12).

I tabellini:

NTS Informatica Basket Rimini: Acquarelli 6, Giustino 13, Ladson 2, Storoni 4, Loperfido 10, Di Pietro, Martinini, D’Aietti, Rossi, Pellegrini, Castagnetti. All.re Loperfido

Laumas Gioco Parma: Rovina 2, Santos 16, Reggio 19, Pellegrini 6, Fagioli 4, Rovatti 9, Allegretti 4, Biazzi 3, Selmi. All.re Malagone.

NTS Informatica Basket Rimini conclude questo torneo con un onorevolissimo terzo posto davanti al suo affezionatissimo pubblico sfidando l’imbattibile Parma che vola al playoff col primo posto nel girone.

Gara vera solo nel primo quarto con un buon equilibrio da entrambe le parti, ma con i ducali sempre in controllo che chiudono i primi ’10 senza affanno 14-18.

La differenza di prestazioni risulta più evidente con le rotazioni nel secondo quarto, quando Parma sale di colpi e prende il largo con estrema decisione. Superiore in difesa e senza storia in attacco il 22-38 a metà gara chiude ogni speranza.

Preso atto dell’evidenza non resta che chiudere la partita lasciando il doveroso spazio a tutta la panchina con ampie rotazioni che aumentano il divario in favore della capolista: 31-51 al ’30 e 35-63 nel finale, ma non cancellano l’ottima annata che conferma Rimini come terza forza del torneo e non era del tutto scontato con la concorrenza di Sassari e Brescia.

Chiudiamo la stagione con l’attenzione già rivolta alle ambizioni della prossima stagione e ringraziamo tutto il pubblico per lo straordinario contributo che ci ha donato.

Grazie a tutti.