NTS Informatica Basket Rimini si spegne nel terzo quarto della finale e il “Città di Rimini 2025” prende la strada di Bologna

Che la formazione schierata per l’occasione dalla Pol. I Bradipi fosse di primo livello si era già potuto constatare nella semifinale delle 16:00 nella quale i “bolognesi” avevano avuto la meglio su una Olympic Verona ben disposta in campo e molto produttiva. Caratteristica principale dei Bradipi é la facilità di andare canestro con regolarità con tutti gli effettivi, giusta attenzione e mano ben addomesticata, oltre ad un ottimo assortimento di ruoli ricoperti pur schierando solo sette componenti. Risultato finale: Pol. I Bradipi Bologna – Olympic Verona 64-42

NTS Informatica Basket Rimini che nella semifinale delle ore 14.00 aveva avuto facilmente ragione per 68 a 19 dei Delfini 2001 Montecchio Maggiore aveva provato vari schemi e Fabio Raimondi è rimasto quasi sempre in panchina ad osservare i movimenti e la resa della sua squadra. Il coach ha fatto scendere tutti gli effettivi in campo, condizione fondamentale per vedere lo stato dell’arte del “cantiere in costruzione”.

Archiviata la finalina per il 3° posto, piacevole e ben giocata da entrambe le formazioni che ha visto prevalere Olympic Verona su Delfini 2001 Montecchio M. per 42 a 38 la finale tra NTS Informatica Basket Rimini e Pol. I Bradipi Bologna si annunciava decisamente interessante.

Avvio efficace di Rimini che controlla il gioco e si aggiudica il primo quarto 18-12, con Raimondi che data la posta in gioco, guida la squadra dal campo e finirà top scorer con 26 punti. Quando sembra tutto sotto controllo dato che il divario sale a +15 al riposo e a +18 all’inizio del 3° quarto Rimini rallenta e con un parziale di 9-16 riapre i giochi con +8 di vantaggio. Pol. I Bradipi Bologna prende coraggio e sale in cattedra, Dudianu e Scagnoli la mettono a ripetizione mentre Rimini cede progressivamente e finisce mestamente 56-60.

Complimenti ai vincitori che non hanno mai mollato la presa e sfoderato una prestazione degna della loro fama, il “cantiere” s rimette al lavoro e vi aspetta al prossimo torneo del 27 Giugno 2025.

Prima di concludere, un particolare ringraziamento a Lorenzo Celli, speaker d’eccezione che ha tenuto viva l’attenzione su tutte le gare con il suo commento sempre vivace e coinvolgente.

Di seguito i tabellini delle gare di Rimini

NTS Informatica Basket Rimini – Delfini 2001 Montecchio Maggiore 68-19

Parziali: 19-2, 35-6 (16-4), 45-11 (10-5), 68-19 (23-8): 56-60

Rimini: Loperfido 18, Raimondi 3, Acquarelli 2, Giustino 33, Pellegrini, Storoni 6, Raik 4, Pozzato, Martinini, Rossi, Di Pietro, D’Aietti, Ladson 2. All.re Fabio Raimondi

Delfini 2001 Montecchio Maggiore. Zona 3, Tomasi 4, Zin, Cancelli 6, Alba 6, Dal toè. All.re Tomasi

Arbitri: Guerrini – Ferrarini

NTS Informatica Basket Rimini – Pol. I Bradipi Bologna 56-60

Parziali: 18-12, 37-22 (19-10), 46-38 (9-16), 56-60 (10-22)

NTS Informatica Basket Rimini: Raimondi 26, Acquarelli 3, Giustino 21, Loperfido 6, Pellegrini, Storoni, Raik, Pozzato, Martinini, Rossi, Di Pietro, D’Aietti, Ladson. All.re Fabio Raimondi.

Pol. I Bradipi Bologna. Dudianu 16, Saldutto 2, Scagnoli 22, Billi 2, Del Ben 13, Mordenti 5

Arbitri: Guerrini – Ferrarini ai quali va un particolare ringraziamento per il maxi-lavoro svolto.

Ufficio Stampa NTS Informatica Rimini

Danile Bacchi