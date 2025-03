Sport, NTS Informatica Basket Rimini trionfa a Brescia: 52-56 e conquista il terzo posto

Un’importante vittoria per l’NTS Informatica Basket Rimini che, con il punteggio di 52-56, si impone in trasferta contro Icaro Brescia, consolidando il terzo posto in classifica a una giornata dalla fine del campionato. Un successo che, grazie agli scontri diretti favorevoli, ormai non può più essere raggiunto da nessuna squadra.

La partita, combattuta e equilibrata, ha visto un avvio favorevole per i padroni di casa, che hanno chiuso il primo quarto in vantaggio per 15-10, sfruttando i punti dei propri lunghi e mettendo in difficoltà la difesa di Rimini, che faticava a rispondere. Tuttavia, nel secondo quarto, la squadra di coach Loperfido ha reagito con forza, ribaltando il risultato grazie a un gioco più veloce e preciso, chiudendo in vantaggio per 26-27 al termine della prima metà di gara.

Il terzo quarto ha visto il match mantenersi equilibrato, con Rimini sempre avanti di un possesso, ma con Brescia che non ha mai mollato, arrivando a un punteggio di 39-42 al 30′. Nel quarto finale, la difesa solida dei riminesi e l’efficacia offensiva di Loperfido, Giustino, Acquarelli e Pellegrini hanno permesso di tenere a distanza i bresciani, portando a casa una vittoria sofferta ma meritata per 52-56.

Tra i protagonisti, Giustino con 27 punti, Loperfido con 16, e Acquarelli con 8, sono stati decisivi nel mantenere il controllo del gioco, supportati dalla buona prestazione complessiva del gruppo. Con questa vittoria, l’NTS Informatica Basket Rimini conquista il terzo posto e si prepara per il finale di stagione con grande fiducia.

Tabellino finale

Icaro Brescia 52: Binetti 18, Bombardieri 17, Bellotti 6, Virgadaula 4, Valdez 5, Cancelli 2.

NTS Informatica Basket Rimini 56: Loperfido 16, Giustino 27, Acquarelli 8, Pellegrini 5.

Arbitri: Casamassimo, Petruzels.