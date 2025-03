NTS Informatica Basket Rimini Vs Laumas Gioco Parma, ultima di stagione regolare 2024-25

Abbiamo ancora in memoria l’ultima casalinga contro Parma, stagione ’22-’23, sfuggita per un soffio nei secondi finali dopo una prestazione entusiasmante. Prestazione che tenteremo di replicare domenica 30 marzo 2025 ore 15:00 alla palestra CARIM di via Cuneo per concludere una stagione sicuramente positiva che consegna ai nostri colori un terzo posto assoluto assolutamente da incorniciare.

La nostra avversaria, dicasi “bestia nera” di sempre, scenderà in Riviera con appena 11 gare disputate, ma a punteggio pieno e col doppio confronto a favore su Seregno che occupa la seconda piazza. I Ducali realizzano 71,6 punti di media, concedendone appena 46,1 agli avversari, tre di loro ci sono ben noti e occupano il 5°posto in classifica marcatori con Da Silva, poi Fagioli 30° e Reggio al 42°, ma non basta, la squadra gira a mille e non ti puoi fidare di nessuno. Anche tenerli lontani dall’area sarà un bel problema e mantenere la necessaria lucidità per essere efficaci e pericolosi in attacco lo sarà ancora di più.

Secondo la statistica, NTS Informatica Basket Rimini produce 59,1 punti a gara, subendone 52,1 contando su l’incontenibile Kevin Giustino, 2° della classifica marcatori nazionale nella quale, dallo scorso turno, si è affacciato anche Coach Loperfido. Con l’augurio di rivedere Brandon Ladson che può dare un significativo supporto insieme alla concretezza di Lorenzo Pellegrini e Mirco Acquarelli servirà l’apporto offensivo di tutta la panchina e tanta freddezza a tu per tu col ferro.

Senza dubbio sarà una bella sfida da onorare prima di festeggiare meritatamente questo bel risultato frutto del contributo di tutti.

Vi aspettiamo

Comunicato stampa NTS Informatica Basket Rimini