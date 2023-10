NUOVA CAMERA MORTUARIA A BELLARIA E AMPLIAMENTO A BORDONCHIO, AL TERMINE I LAVORI PRESSO I CIMITERI

Sono prossimi alla conclusione i lavori di ampliamento che hanno interessato il cimitero di Bordonchio, dove sono stati realizzati 112 nuovi loculi e 160 nuovi ossari: avviato nell’estate 2022, l’intervento è stato condotto e completato da Anthea S.r.l. a mezzo di project financing, con i proventi delle prevendite utili a coprire i costi dello stesso, per un valore complessivo di 700.000 euro circa.

Un’implementazione attesa da parte della città, a cui si è affiancato negli ultimi mesi l’intervento condotto presso la camera mortuaria del cimitero di Bellaria. Una riqualificazione ormai conclusa e realizzata nell’ambito dello stesso pacchetto di lavori di Bordonchio, espressamente caldeggiata dall’Amministrazione Comunale per consegnare un ultimo saluto più dignitoso alle famiglie colpite da un lutto. Con questa finalità, i locali sono stati interessati da una profonda sistemazione che ha portato a una nuova disposizione più decorosa degli spazi interni, dove sono stati rinnovati gli impianti, i rivestimenti ed il sistema di illuminazione; costo dell’opera, circa 50.000 euro.

Tornando al cimitero di Bordonchio, dove i lavori hanno comportato la realizzazione di un edificio ex novo, si ricorda che i costi – comprensivi di I.v.a. – per la concessione dei nuovi loculi vanno dai 3.112,68 euro per la prima fila dall’alto ai 4.876,53 euro per la quarta fila dall’alto, mentre quelli degli ossari vanno dai 1.008,47 euro per la prima fila dall’alto ai 1.160,28 euro per l’ottava fila dall’alto. Il referente per la raccolta delle prenotazioni è reperibile al numero 0541.345189 dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 18.30; nelle stesse fasce orarie il referente è anche disponibile di persona presso il cimitero di Bellaria, ed è possibile rivolgersi a lui per consultare la mappa dei loculi e degli ossari, ricevere e compilare l’apposito modulo, nonché provvedere al versamento di quanto dovuto ed effettuare così nell’immediato la prenotazione.

Comune di Bellaria Igea Marina