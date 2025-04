Nuova fermata all’Outlet per l’autolinea Rimini–San Marino: shopping e centro storico più vicini e sostenibili

Da oggi il San Marino Outlet Experience è ancora più accessibile grazie a una nuova fermata ufficiale dell’autolinea Rimini–San Marino. La novità nasce dalla collaborazione siglata tra il Gruppo Bonelli Bus & Benedettini e San Marino Outlet Experience, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei turisti tra la Riviera e il Titano.

La nuova fermata è collocata a pochi passi dall’ingresso nord dell’Outlet e si inserisce nel percorso che collega la stazione ferroviaria di Rimini all’ex stazione di San Marino. Con un unico biglietto sarà possibile visitare il centro storico e dedicarsi allo shopping, senza dover necessariamente utilizzare l’auto.

Una soluzione comoda e sostenibile per residenti e visitatori

Il servizio, operativo tutto l’anno con orari variabili in base alla stagione, rappresenta una comoda alternativa per chi vuole spostarsi senza lo stress del traffico o la difficoltà di parcheggio. I turisti potranno raggiungere l’Outlet direttamente da Rimini e, da lì, proseguire fino al cuore della Repubblica. Viceversa, chi arriva in auto potrà lasciare il veicolo negli ampi parcheggi dell’Outlet e completare il tragitto in autobus.

Un’iniziativa in linea con l’impegno ambientale di SMOE: tra le misure già attuate si segnalano l’installazione di 36 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, l’utilizzo di fonti rinnovabili per il 40% del fabbisogno energetico e la certificazione energetica in Classe A, oltre alla recente certificazione internazionale BREEAM ottenuta nel 2023.

Biglietto rimborsato con una spesa minima

Fino a giugno, chi effettuerà una spesa minima di 50 euro nei negozi dell’Outlet potrà richiedere il rimborso del biglietto di una tratta, semplicemente presentandosi all’Info Point. I biglietti sono acquistabili online sul sito benedettinispa.com, nei punti vendita autorizzati o direttamente a bordo (in base alla disponibilità di posti).

Un servizio in crescita: 12 corse giornaliere in estate

Il collegamento Rimini–San Marino continua a registrare ottimi numeri. Nel 2024 sono stati oltre 250.000 i passeggeri trasportati, con 8 corse giornaliere. Per l’estate 2025 è previsto un potenziamento del servizio, che arriverà a offrire 12 corse al giorno, grazie all’impiego di ulteriori mezzi nelle fasce di maggiore affluenza.

Un progetto di mobilità integrata che guarda al futuro, capace di coniugare accessibilità, turismo e sostenibilità, rafforzando il legame tra la Riviera e il Titano.