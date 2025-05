Nuovo atto vandalico e diffamatorio alla sede riccionese di Fratelli d’Italia

Il coordinatore locale e consigliere comunale Stefano Paolini ha trovato stamattina una scritta diffamatoria fatta con un pennarello nero sullo stemma del suo partito sulla vetrata. La scritta diceva: “anno nuovo aria nuova, via i fasci dal Governo. Meloni dimettiti, hai fallito”. Inoltre, c’era un insulto sulla fiamma tricolore in evidenza. Purtroppo, questo non è il primo episodio del genere, in cui persone anonime colpiscono e diffamano. Paolini ha immediatamente avvisato i carabinieri e ha sporto denuncia. Paolini ha dichiarato che, sebbene le persone possano avere opinioni politiche diverse, è assolutamente inaccettabile offendere il partito e il massimo rappresentante del Governo con insulti. Ha chiesto ai carabinieri di fare tutto il possibile per identificare chi compie atti antidemocratici e di pubblica offesa in maniera anonima e vigliacca.