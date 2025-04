Nuovo Cinema Pennabilli: un’intensa serata di cinema con “Vermiglio” e Martina Scrinzi

Il Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese continua il suo percorso con un appuntamento speciale che chiude il ciclo delle Giornate di marzo per Tonino Guerra. La serata, organizzata grazie alla collaborazione tra I Luoghi dell’Anima Film Fest, l’Associazione Culturale Tonino Guerra, il Museo Il Mondo di Tonino Guerra, e Chiocciola, la Casa del Nomade, è un tributo al grande scrittore e sceneggiatore che ha lasciato un segno indelebile nella vita culturale di Pennabilli.

“Vermiglio” di Maura Delpero: Un Viaggio Nella Memoria Familiare

Mercoledì 2 aprile alle ore 21, presso il Cinema Gambrinus di Pennabilli, verrà proiettato il film “Vermiglio” (2023) di Maura Delpero. Vincitore del Leone d’Argento alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia, il film è una toccante riflessione sul ritorno alle radici e sul legame con la terra. Ambientato in un piccolo borgo montano, “Vermiglio” racconta la storia di tre sorelle che si riuniscono dopo anni di lontananza. Con uno stile visivo ricco di silenzi e paesaggi lenti, Delpero esplora temi universali come la memoria familiare e il confronto con il passato.

Il film risuona profondamente con la sensibilità di Tonino Guerra, noto per il suo interesse verso le zone marginali e la bellezza nascosta nei luoghi dell’anima. Un’opera che, come la poetica di Guerra, celebra il ritorno alla terra e al proprio passato come un viaggio interiore di trasformazione.

Un’Occasione Unica con Martina Scrinzi

A rendere ancora più speciale l’appuntamento, sarà la presenza dell’attrice Martina Scrinzi, protagonista del film, che sarà in sala per un incontro con il pubblico subito dopo la proiezione. Un’opportunità unica per approfondire la genesi del film e i temi trattati, in un dialogo aperto con gli spettatori.

Ingresso Gratuito: Un’Occasione da Non Perdere

L’ingresso è gratuito e senza prenotazione, offrendo così la possibilità a tutti gli appassionati di cinema e cultura di partecipare a questa serata speciale. Il Cinema Gambrinus, simbolo della vita culturale di Pennabilli, rappresenta il cuore pulsante di un territorio che continua a celebrare l’arte e la memoria. Nel 2024, il cinema ha festeggiato i 50 anni di attività e ha ricevuto il prestigioso Premio Carlo Lizzani alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo “esercizio più coraggioso”.

Non perdere questa serata emozionante, un’occasione imperdibile per riflettere sulla forza dei legami familiari e sulla bellezza dei luoghi che abitano l’anima di ciascuno.

Appuntamento: