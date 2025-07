Nuovo incidente sulla SS16 a Rimini Nord: motociclista gravemente ferito

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 16, nel tratto in prossimità di Rimini Nord, un’area nota per diversi sinistri passati. Intorno alle 8:40, un motociclista in direzione Nord ha tamponato un’auto che viaggiava sulla stessa corsia, all’altezza di via Orsoleto. L’impatto violento ha provocato gravi ferite al centauro, che è stato immediatamente soccorso dai paramedici, stabilizzato sul luogo e successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, la circolazione è stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni, creando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. Proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incidente.