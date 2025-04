Nuovo piano sosta del comune di Bagno di Romagna  

Il nuovo piano sosta di Bagno di Romagna entrerà ufficialmente in vigore dal prossimo 24 aprile 2025.

La scelta è frutto di un percorso condiviso, avviato già nell’ottobre scorso con le associazioni di categoria durante l’incontro degli Hub Urbani, e successivamente consolidato nel dicembre 2024 in sede di bilancio preventivo, anticipando anche un confronto con i sindacati. Da questi incontri emerse che la manovra, inizialmente nata con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali del centro offrendo un’ora gratuita di parcheggio nelle aree a pagamento, non ha però generato i risultati sperati.

Nonostante le buone intenzioni, i dati e le osservazioni raccolte durante questi mesi, anche grazie al dialogo con le stesse categorie economiche, hanno evidenziato come la gratuità prolungata finisse per congestionare i parcheggi, riducendo la rotazione degli stalli e rendendo difficile trovare posto soprattutto nelle ore di maggior afflusso, come ad esempio all’uscita delle scuole o nelle fasce orarie di punta.

«Quella della sosta è una gestione complessa — spiega il Sindaco — che richiede equilibrio fra le esigenze di chi vive, lavora e visita il nostro centro. Abbiamo valutato attentamente gli effetti della sperimentazione e abbiamo deciso di intervenire non solo per una gestione più ordinata ed equa dei parcheggi, ma anche per dare ulteriore impulso alla nostra idea di mobilità lenta e sostenibile, che vogliamo continui a essere prioritaria nelle scelte di amministrazione pubblica».

Il nuovo piano prevede il mantenimento della prima ora gratuita nel parcheggio di Piazzale Beniamino Miliani (Il Pincio), considerata la prossimità con l’ospedale, la Casa della Comunità e i relativi servizi sanitari.

Negli altri stalli a pagamento (zona blu), la prima ora sarà comunque agevolata con una tariffa dimezzata a 0,50€, e la tariffa giornaliera resterà invariata a 4 euro.

Sono previste inoltre misure di attenzione verso le attività commerciali, con abbonamenti mensili scontati, e verso i cittadini più fragili, con sconti del 30% sull’abbonamento annuale per chi ha un ISEE inferiore a 12.000 euro e per i possessori di auto 100% elettriche, a sostegno della sostenibilità.

Contestualmente, sono già state allocate le risorse necessarie per la completa riasfaltatura di Piazzale Beniamino Miliani (Il Pincio) e si stanno stimando ulteriori interventi puntuali di ripristino sui sampietrini di piazza Allende.

Inoltre, negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha potenziato l’offerta di parcheggi gratuiti di prossimità, favorendo una migliore distribuzione della sosta e promuovendo scelte di mobilità dolce, anche grazie a servizi come il Pedibus e i carrelli di comunità.

Nell’immagine allegata al comunicato è visibile la mappa aggiornata del centro abitato di San Piero in Bagno, con la distribuzione dei parcheggi disponibili, suddivisi fra gratuiti, a pagamento e riservati.

«L’obiettivo è chiaro — conclude il Sindaco —: rendere Bagno di Romagna un paese sempre più ordinato, sicuro e accogliente, con spazi pubblici più vivibili e parcheggi più facilmente accessibili per chi ha davvero bisogno di fermarsi in centro, senza rinunciare a incentivare spostamenti sostenibili a piedi o in bicicletta».

Il Sindaco

Enrico Spighi