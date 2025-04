OCEANMAN Cattolica 2025, sicurezza al top con un team d’élite in acqua e a terra

Non è per tutti nuotare in mare su distanze impegnative come i 5 o 10 chilometri previsti da Half OCEANMAN e OCEANMAN, in programma dal 23 al 25 maggio 2025 per la quinta edizione dell’evento a Cattolica. E non è per tutti neppure misurarsi con i 2 km a testa della staffetta OCEANTEAMS. Ma per tutti i partecipanti, l’elemento comune è la sicurezza, garantita da un team altamente specializzato.

Il team di soccorso in mare, ormai collaudato, è pronto a vigilare su ogni nuotatore, compresi i giovanissimi impegnati in OCEANKIDS, la gara da 500 metri. Al centro del sistema ci sono mezzi tecnici avanzati, tra cui moto d’acqua dotate di barelle, come spiega Paolo Bratti, coordinatore dei soccorsi: «Non servono solo per chi è in vera difficoltà. Anche chi è semplicemente stanco può aggrapparsi per recuperare in sicurezza».

La gestione dei mezzi è sotto la supervisione della Guardia di Finanza – Reparto Aeronavale di Rimini, affiancata dalla Guardia Costiera, con un lavoro di squadra preciso e integrato. «Noi siamo sempre presenti – aggiunge Bratti – ma ogni nuotatore sa che, in caso di bisogno, può utilizzare la propria boa. Riusciamo comunque a intercettare chi è in difficoltà in pochi secondi».

Per il quinto anno consecutivo, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) è responsabile dei soccorsi in mare e sanitari. Bratti, Team Leader e docente nazionale FISA, ricorda che i soccorritori presenti sono formati secondo i più alti standard: «Abbiamo addestrato, tra gli altri, la Squadra Nautica della Polizia di Stato di Venezia e il personale militare della Guardia Costiera per l’uso della moto d’acqua in operazioni di soccorso».

Durante i corsi sono state simulate diverse situazioni critiche: soccorso in ambiente ostile, sindrome da annegamento, rianimazione con defibrillatore, trasporto e trasbordo dell’infortunato. A supporto, oltre alle moto d’acqua, ci saranno gommoni e imbarcazioni del Circolo Nautico di Cattolica, partner storico della manifestazione.

Novità del 2025 è la presenza del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) con il Nucleo Speciale Nazionale di Soccorso Acquatico Emilia Romagna, che affiancherà i Rescue Swimmer di FISA e NEMO Lifeguard a bordo dei gommoni. CISOM sarà inoltre presente anche a terra con personale dedicato.

Grazie all’esperienza internazionale e alla sinergia tra enti civili e militari, OCEANMAN Cattolica 2025 si conferma evento di sport e sicurezza di altissimo livello. «Credo sia un evento davvero sicuro – conclude Bratti – in cui ogni partecipante può cimentarsi serenamente, a ogni livello, godendosi un momento di puro sport».