OCEANMAN Cattolica: dal 23 – 25 maggio, con 700 nuotatori da 51 nazioni, la Regina è la capitale del nuoto in mare

OCEANMAN Cattolica si avvicina. Dal 23 al 25 maggio la bella cittadina romagnola diventa la capitale mondiale del nuoto in mare. Quasi 700 i nuotatori in acqua, provenienti da ben 51 nazioni diverse, per la quinta edizione di una manifestazione in costante crescita.

Le iscrizioni si sono ormai chiuse il 18 maggio scorso, con un sold out di fatto per tutte quante le gare in programma: la lunga OCEANMAN (10 km) e la HALF OCEANMAN (5km) di domenica 25 maggio; la SPRINT (2 km), la OCEANKIDS (la gara per i più giovani, 500 metri) e la OCEANTEAMS (la staffetta, con 3 atleti che nuotano 5 metri ciascuno) di sabato 24 e pure la nuotata all’ora del tramonto, la SUNDOWNSWIM di venerdì 23, alle 19.30.

«Avremo alla partenza atleti provenienti da 51 nazioni, un record che rappresenta bene quando OCEANSMAN Cattolica sia ormai una gara conosciuta in quasi tutto il mondo», spiegano gli organizzatori, Mark Meldau (Presidente di Sharkman Triathlon A.S.D.) e Filippo Magnani (Presidente del Consorzio Riviera Sport 365). Perché OCEANMAN Cattolica è senz’altro una delle competizioni sportive più internazionali di tutto il panorama italiano.

Oltre ovviamente a tanti italiani, saranno infatti presenti ad OCEANMAN Cattolica, dal 23 al 25 maggio, nuotatori provenienti da Belgio, Germania, Moldavia, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera, Brasile, Ungheria, Spagna, Colombia, Repubblica Ceca, Portogallo, Romania, Croazia, Turchia, Azerbaigian, Slovenia, Slovacchia, Grecia, Hong Kong, Francia, Irlanda, Israele, Islanda, Danimarca, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Australia, Thailandia, Russia, Arabia Saudita, Kazakistan, Perù, Malta, Argentina, Lituania, Malesia, Egitto, Giappone, Canada, Messico, Norvegia, Malesia, Sud Africa ed Islanda.

Per questo, per rappresentare il valore internazionale di OCEANMAN Cattolica, venerdì 23 maggio alle 15 i nuotatori daranno vita a una Nation’s Parade, una sfilata per le vie di Cattolica che partirà da Piazza Nettuno che riempirà la bella cittadina dei valori dello sport.

E OCEANMAN Cattolica non è un manifestazione dedicata solo a chi nuota. Assistere alla partenza ed all’arrivo delle gare da Piazza del Tramonto è una grande emozione, così come seguire cuffie e boe in acqua dalla spiaggia. Ad animare la situazione, con la loro voce e la loro energia, Gordon Graham e Monika Kiss, speaker ufficiali di OCEANMAN.

Tornando a chi scende in acqua, il bello di OCEANMAN è che si gareggia tutti insieme: uomini, donne, master, campioni del futuro, atleti paralimpici e nuotatori che semplicemente vogliono divertirsi.

Tra gli altri non mancheranno Manuel Muletti e Laura Volpe, nuotatori che vanno decisamente forte. Muletti nel 2022 è stato Argento agli Europei a Roma nella 3 km categoria m30; nel 2023 campione italiano 3 km e 5 km, nel 2024 campione italiano 5 km e secondo nella 3 km categoria M35. Laura Volpi, classe ’74, tra il 2006-2009 ha partecipato ad alcune tappe della World Cup Fina (long distances) come professionista: tra le più famose la 88 km Hernandarias-Parana (Argentina), dove si è classifica terza, la 57 km Santa Fe- Coronda (Argentina), la 32 km Capri Napoli e la 34 km di Lac Magog (Canada). “Dopo Cattolica andrò ad Alicante per una 21km sempre del circuito OCEANMAN”, racconta Laura che nel 2021 è stata la prima donna a completare la gara di 10 km con un tempo di 2 ore, 27 minuti e 10 secondi.

In acqua ci saranno anche Daniela Sabatini, sei volte campionessa italiana giovanile, e Bronzo agli Europei Giovanili; Yumiko Yamamoto, campionessa giapponese di nuoto di fondo, pronta a difendere i colori nipponici; Sonia Toscani, che dopo aver vinto medaglie ai agli Europei e Mondiali Master nuoterà la 5 km come preparazione dei Mondiali di Singapore; Grazia Gavoglio della Nuotatori Rivarolesi, ha vinto il titolo continentale Master65 con 1’37”86 davanti alla tedesca Sabine Morche-Bloch; Sandro Vezzani, avvezzo alle traversate, di mari, laghi e fiumi, l’ultima la 53 km del fiume Po; Moreno Bettinazzi ha conquistato il 3º posto alla 59ª Maratona del Golfo Capri-Napoli (36 km) il 21 giugno 2024, con un tempo di 8h 36m 10s; Giovanni Brazzali, campione italiano di nuoto in acque libere e in vasca, nonché straordinario coach, ha saputo rialzarsi dalle difficoltà come solo i grandi atleti sanno fare…

Il livello è decisamente alto perché OCEANMAN Cattolica, giunta ormai alla quinta edizione, è una delle gare più amate di OCEANMAN, circuito mondiale di riferimento che tocca diversi continenti. Il nuoto in mare laghi o fiumi è infatti uno sport in forte crescita. Non per caso fa parte da tempo del programma delle Olimpiadi (a Parigi le gare furono disputate nella Senna) e l’appuntamento di Cattolica è uno dei più attesi del calendario internazionale.

OCEANMAN Cattolica, dal 23 al 25 maggio ’25 conclude un mese ricco di eventi sporti per la città di Cattolica ed è un evento, per tutti, non solo per vuol competere ad alto livello. Anche quest’anno la manifestazione darà spazio alle performance di campioni di ieri, di oggi e di domani, ma i veri protagonisti sono i nuotatori amatoriali che vengono da tutto il mondo. Sono loro che vivono il nuoto in mare come un momento di relax e crescita da condividere con gli amici, non certo solo come una gara contro il cronometro.

Tutto il programma di OCEANMAN Cattolica

VENERDI’ 23 MAGGIO 14:00 – 19:00 Registrazione & EXPO Piazza del Tramonto 15:00 Nations Parade, Piazza Nettuno 16:00 Press Conference Piazza del Tramonto 18:00 Special Talk 19:00 Briefing di gara – Tutte le distanze 19:30 Sundown / Night Swim Piazza del Tramonto SABATO 24 MAGGIO 06:00 – 12:00 e 14 – 19:00 Registrazione & EXPO Piazza del Tramonto 10:00 Partenza SPRINT Piazza del Tramonto 11:45 Partenza OCEANKIDS Piazza del Tramonto 12:30 Partenza OCEANTEAMS Piazza del Tramonto 13:30 Cerimonia di premiazione Piazza del Tramonto 16:30 SwimProve Social Swim Piazza del Tramonto DOMENICA 25 MAGGIO 08:30 – 13:00 Registrazione & EXPO 10:00 Partenza OCEANMAN 11:30 Partenza HALF OCEANMAN 15:00 Cerimonia di premiazione Piazza del Tramonto

Cos’è OCEANMAN Cattolica

OCEANMAN Cattolica accoglie fin dal 2020 nuotatori di ogni livello e provenienza, per unirsi in una emozionante celebrazione del nuoto e del cameratismo sportivo. Che si tratti di competere per il podio o semplicemente di godersi la bellezza del Mare Adriatico, i partecipanti all’evento, grazie all’ospitalità e la convivialità romagnola, sono sicuri di creare ricordi duraturi e di stringere amicizie che spesso durano per tutta la vita.

Si sceglie tra i 10 km della OCEANMAN, i 5 km della Half OCEANMAN o i 2 km della SPRINT. Non solo, c’è anche una gara di 500 metri riservata ai più giovani, OCEANKIDS ed una scatenata staffetta, OCEANTEAMS.

Nata nel 2015, OCEANMAN è la più importante serie di competizioni a livello internazionale dedicata al nuoto “open water” (in acque libere) e l’appuntamento in Romagna è tra i più partecipati dell’intero calendario mondiale.

