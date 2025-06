Oggi arrivano a Riccione Luisa Ranieri, Steven Moffat e Sue Vertue. Domani il primo episodio della terza stagione di Squid Game

Un’altra giornata straordinaria, sotto i riflettori dell’Italian Global Series Festival, ha incantato ieri, mercoledì 25 giugno, Riccione e i fan delle serie tv. La star americana Kevin Spacey, due volte Premio Oscar, ha incantato la platea del Palazzo dei Congressi: con un’ironia travolgente e una naturalezza disarmante si è concesso alla platea riccionese per quasi un’ora di dialogo intenso, intelligente e mai banale, intervistato da Marco Spagnoli, direttore dell’Italian Global Series Festival.

L’attore ha ripercorso la sua straordinaria carriera, arricchita da due Premi Oscar: nel 1996 come miglior attore non protagonista per I soliti sospetti, e nel 2000 come miglior attore protagonista per American Beauty. Parlando proprio di questi due film, Spacey si è lasciato andare a riflessioni personali e professionali che hanno toccato anche aspetti profondi della sua visione artistica.

L’incontro si è concluso con un lungo applauso e una standing ovation. All’evento erano presenti la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, la sindaca di Riccione Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa e i membri della giunta comunale.

Ma la giornata ha riservato anche altre bellissime sorprese. Michele Placido e Giulio Base hanno incontrato il pubblico all’Arena Ceccarini. Placido , molto emozionato, ha ricevuto il premio Maximo e ha parlato della serie dedicata al magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 ad Agrigento, beatificato da papa Francesco nel 2021, che inizierà a girare per la Rai a settembre. La lunga chiacchierata con Giulio Base ha messo in luce la lunga e ricca carriera di Placido, dal passato al futuro, ricordando che quest’anno si festeggiano i 40 anni de La piovra.

In serata l’Arena Ceccarini ha ospitato il cast di Mare Fuori e il pubblico ha potuto incontrare i beniamini dell’amatissima serie Rai: Carmine Recano, Yeva Sai, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, insieme al produttore Roberto Sessa.

Oggi, giovedì 26 giugno arrivano Luisa Ranieri, Steven Moffat e Sue Vertue

Oggi pomeriggio Alle 16:00, alla Sala Concordia del Palazzo dei Congressi, la masterclass con Steven Moffat e Sue Vertue offrirà un’immersione nel mondo della scrittura seriale internazionale. Alle 17:00 l’Italian Showcase presenta Franco – Il lungo viaggio, biopic su Franco Battiato, con la sceneggiatrice Monica Rametta e Leonardo Ferrara di Rai Fiction. Durante l’incontro sarà svelato il nome dell’attore che interpreterà Franco Battiato.

Alle 20:00, all’Arena Ceccarini, salirà sul palco una delle attrici italiane più amate: Luisa Ranieri in dialogo con Laura Delli Colli. A seguire il regista danese Bille August riceverà il Nastro d’Argento Grandi Serie 2025 per Il conte di Montecristo, insieme al produttore Carlo Degli Espositi e a Maria Pia Ammirati di Rai Fiction.

Alle 21:00, sarà proiettata la seconda stagione della comedy Pesci Piccoli dei The Jackal di cui saranno presenti Fabio Balsamo e Ciro Priello, mentre alle 21:30, nella Sala Concordia, sarà presentata la quarta stagione di The Bear, serie FX premiata agli Emmy Awards con protagonisti Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach.

Domani, venerdì 27 giugno, il primo episodio della terza stagione di Squid Game

Alle 17:00, nell’ambito dell’Italian Showcase, incontri con i protagonisti di tre serie di grande successo: per Blanca saranno presenti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e l’head writer Mario Ruggeri; per Rosa Elettrica interverranno Maria Chiara Giannetta, Francesco Di Napoli e il regista Davide Marengo; infine, per Call My Agent, un nutrito gruppo di talenti tra cui Michele Di Mauro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze, Sara Lazzaro e Sara Drago.

Alle 21:00 all’Arena Ceccarini sarà proiettato il primo episodio della terza stagione di Squid Game, la celebre serie che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua suspense e il suo impatto visivo.

Al Cinepalace, venerdì 27 giugno si susseguono numerose proiezioni di grande interesse. Si inizia alle 16:30 dalla commedia Happy’s Place. Alle 17:00 saranno proiettati Frust e The Nameless, mentre alle 17:30 sarà il turno di Alex Bravo. Poliziotto a modo suo. La serata continua con Reunion alle 18:00, My Dear Mother alle 18:15 e Weiss & Morales alle 18:30. Alle 19:00 spazio a Too Much e alla commedia Celeste.

A Villa Franceschi fino al 15 luglio la straordinaria mostra immersiva dedicata alla fiction Rai “Il Paradiso delle Signore”, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24.

Tutti gli eventi dell’Italian Global Series Festival sono a ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per partecipare, è possibile registrarsi sul sito ufficiale: italianglobalseriesfestival.it.

Comune di Riccione