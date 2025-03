“Ogni persona conta”: Cesena celebra la Giornata Mondiale della Sindrome di Down con un’intera giornata di eventi

Il 21 marzo, Cesena e Gambettola si uniscono per celebrare la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sulla diversità e sull’inclusione. L’evento, che porta il messaggio “Ogni persona conta”, mira a mettere in luce le esperienze e le testimonianze di chi vive quotidianamente con la sindrome di Down, promuovendo una riflessione collettiva sulle politiche di accoglienza e integrazione.

Un Giorno di Convegni, Testimonianze e Solidarietà

La Giornata, istituita nel 2011 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quest’anno vede la collaborazione tra i Comuni di Cesena e Gambettola, l’associazione Gambettola Eventi e l’associazione GRD – Genitori ragazzi Down. Gli eventi prenderanno il via alle ore 16:00 presso la sala Sozzi del Palazzo del Ridotto, in Piazza Almerici 12, dove si terrà il convegno “Ogni persona conta”. Il convegno sarà introdotto dai sindaci di Cesena, Enzo Lattuca, e di Gambettola, Eugenio Battistini, insieme al Presidente di Gambettola Eventi, Davide Ricci, e dalla Consigliera regionale Francesca Lucchi.

Durante l’evento, diversi esperti e relatori condivideranno esperienze e riflessioni su temi cruciali per l’inclusione delle persone con sindrome di Down. Tra gli interventi, il dottor Marcello Stella, Primario di Pediatria dell’ospedale ‘Bufalini’, parlerà della comunicazione della diagnosi e del supporto alle famiglie, mentre Romina Maresi, Presidente di San Vitale di Ravenna, affronterà il tema dell’autonomia e dell’inclusione nel mondo del lavoro. Riccardo Bianchi, membro di CoorDown – Crescere Insieme Rimini, parlerà delle campagne di comunicazione per dare voce alle persone con sindrome di Down, mentre Aurora Zonta, campionessa mondiale con sindrome di Down, condividerà la sua straordinaria esperienza. Giuseppina Sacchetti, Presidente di G.R.D. Cesena, porterà il suo contributo sul ruolo delle famiglie nell’inclusione. Le conclusioni saranno affidate all’Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena, Carmelina Labruzzo. L’incontro sarà coordinato dal giornalista Pietro Caruso.

In contemporanea, Piazza Almerici ospiterà stand informativi delle associazioni nazionali, mostre ed attività ludico-formative, coinvolgendo la cittadinanza in modo interattivo e educativo.

Il Cinema come Strumento di Inclusione: La Proiezione del Film ‘Campioni’

La giornata si concluderà con un momento di cinema al Cinema Multisala Eliseo, dove alle ore 20:30 sarà proiettato il film “Campioni” di Bobby Farrelly. Il film racconta la commovente e divertente storia di un ex allenatore di basket, incaricato di allenare una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Questo film, che ha ricevuto ampi consensi per il suo messaggio positivo e inclusivo, sarà l’occasione perfetta per riflettere sull’importanza dell’inclusione attraverso un racconto emozionante. L’ingresso al film avrà un prezzo ridotto di 6,50 euro ed è aperto a tutti.

Un Appello alla Comunità: Inclusione e Diversità per un Futuro Migliore

La Giornata Mondiale della Sindrome di Down rappresenta non solo un’opportunità di riflessione, ma anche un appello alla comunità per un futuro più inclusivo, dove ogni persona, indipendentemente dalla sua condizione, ha il diritto di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale ed economica. Gli eventi di Cesena saranno un’occasione per ribadire che ogni persona, con o senza disabilità, ha un valore e un ruolo fondamentale nella società.