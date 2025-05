Oltre 10.000 bottiglie di succhi di frutta a sostegno delle famiglie indigenti di Ravenna che hanno come riferimento lo sportello del sorriso

Maxi donazione di prodotti alimentari da parte de La Bizantina Ravenna all’ODV Il Terzo Mondo

Sabato 17 maggio, il Presidente Giugliano Natali de La Bizantina Ravenna ha consegnato oltre 10.000 bottiglie di succhi di frutta al Presidente Charles Tchameni Tchienga dell’ODV Il Terzo Mondo.

Per la gioia dei bambini e il sollievo dei genitori delle famiglie indigenti che fanno riferimento allo Sportello del Sorriso, gestito dalla stessa Onlus, la distribuzione gratuita inizierà già da questa sera, dalle ore 20:30 alle ore 22:00, e proseguirà fino a esaurimento scorte nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso appunto lo sportello del sorriso di via Grado 30.

Mi unisco ai volontari e collaboratori nell’esprimere un sentito e infinito grazie a La Bizantina Ravenna e al suo Presidente Giugliano Natali per questo grande gesto di solidarietà e, soprattutto, di fiducia – Allo stesso tempo vorrei esprimere un ringraziamento speciale al Presidente Veniero Rosetti del Group Consar per il camion messo gratuitamente a disposizione per il trasporto della donazione – ha commentato Tchameni.