Omicidio Meredith, Sollecito: “Serie tv? Mi fido di Amanda, ha diritto di raccontare la sua vita”

”Ognuno ha fatto le sue scelte di vita. Io faccio l’ingegnere, Amanda ha scelto nella sua vita di occuparsi delle persone vittime di ingiustizie. Non mi sento su questo di dare giudizi etici. Raccontare la propria vita vissuta dentro una grande tragedia è un suo diritto. La famiglia Kercher può sempre fare un film o una serie sulla vita di Meredith, nessuno glielo impedisce”. Raffaele Sollecito commenta così con l’Adnkronos la serie tv che si sta girando a Perugia sul delitto di Meredith Kercher. Una fiction prodotta da Amanda Knox, per il canale Hulu della Disney, la studentessa americana che insieme a lui è stata inizialmente accusata del delitto per poi essere assolta dalla Corte di Cassazione.

”Non faccio parte del progetto ma sono in trattativa per supervisionare la mia immagine, visto che volente o nolente sono uno dei protagonisti principali di questa storia. Anche se sono sicuro che la mia immagine verrà trattata bene, visto che c’è Amanda non ho dubbi. Mi fido di lei e del suo giudizio su di me, anche perché lo conosco già”.

Sollecito, che non ha ancora conosciuto l’attore che lo interpreta, spiega che vorrebbe ”vedere le battute o meglio come è stato sviluppato il personaggio. Visto che in passato tutti i giornali hanno parlato di me, dicendo quello che gli pareva, oggi vorrei essere io protagonista di quello che sono. In ogni caso sono in buoni rapporti e penso che riusciremo ad avere un buon compromesso”.

