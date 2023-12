Ondata di furti in Valmarecchia: servono misure di sicurezza per proteggere le proprie case e ricordi familiari

In prossimità delle festività natalizie, la Valmarecchia è diventata oggetto di numerosi furti in appartamenti situati nelle zone di via Campo di Maggio a Novafeltria e via Carlo Alberto Della Chiesa a Santarcangelo, nonché presso il parco Spina e all’inizio di via Collina a Sant’Andrea di Poggio Berni. Oltre al denaro e all’oro, i malviventi hanno rubato preziosi ricordi familiari, causando un grande sconforto tra i residenti.

Le autorità locali sono consapevoli di questa situazione preoccupante e consigliano vivamente ai cittadini di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere le loro case. È essenziale rimanere vigili e segnalare immediatamente qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti, al fine di contrastare efficacemente questa ondata di furti e ripristinare la tranquillità nella comunità di Valmarecchia durante le festività natalizie.