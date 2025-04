Osaka, San Marino celebra il suo National Day a Expo 2025: cultura, musica e tradizione sotto i riflettori internazionali

San Marino si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della sua partecipazione a Expo 2025 Osaka: il National Day, fissato per sabato 3 maggio, sarà l’occasione per celebrare i valori di libertà, identità e dialogo che da secoli caratterizzano la più antica Repubblica del mondo.

La delegazione ufficiale, guidata dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, sarà accompagnata dal Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo, Federico Pedini Amati. In programma una serie di eventi culturali e musicali destinati a lasciare un segno nel pubblico internazionale.

I festeggiamenti inizieranno venerdì 2 maggio nell’auditorium Shining Hat, con l’ensemble dell’Istituto Musicale Sammarinese che eseguirà la composizione inedita From the Heart of San Marino to Osaka Bay: a musical bridge, seguita dal concerto della rinomata violinista Ikuko Kawai, recentemente nominata Pavilion Ambassador, e dalla spettacolare esibizione della Federazione Balestrieri Sammarinesi, custodi della tradizione storico-medioevale del Titano. A chiudere la giornata, nel Central Stage del Common-C, l’Istituto Musicale Sammarinese si esibirà ancora con Bohemienne Harmonies: notes from Paris to San Marino, con la partecipazione di Aldo Capicchioni, Michela Zanotti, Anselmo Pelliccioni, Marco Torsani e Akiko Yatani.

Il giorno successivo, sabato 3 maggio, si entrerà nel vivo delle celebrazioni: la delegazione ufficiale visiterà il Padiglione di San Marino e, successivamente, quello dell’Italia e dell’Arabia Saudita, che ospiterà Expo 2030 a Riyadh.

Alle 16.30, nell’Expo Hall National Day, si terrà la Cerimonia Ufficiale con alzabandiera, esecuzione degli inni nazionali e discorsi delle autorità sammarinesi e giapponesi. Prima della cerimonia, a partire dalle 15.00, la Federazione Balestrieri Sammarinesi animerà il Grand Ring dell’Esposizione con una spettacolare parata di sbandieratori, tamburini e figuranti, accompagnata dal concerto The Universal Language of Music: San Marino in Japan, e da nuove esibizioni della violinista Ikuko Kawai e della Federazione.

“Il National Day è il momento più alto della partecipazione di un Paese all’Esposizione Universale”, ha dichiarato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. “Siamo particolarmente orgogliosi che a celebrarlo siano i nostri Capitani Reggenti. Sarà una straordinaria vetrina internazionale per il nostro Paese, il nostro territorio, la nostra cultura e le nostre tradizioni.”

La presenza di San Marino a Expo 2025 si conferma così non solo come un’occasione di visibilità, ma anche come strumento di promozione istituzionale e culturale, rafforzando i legami tra la Repubblica del Titano e il Giappone.