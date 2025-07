Osaka, successo record per San Marino a Expo 2025: boom di visitatori e incassi oltre i 210.000 euro

Numeri da record per il Padiglione della Repubblica di San Marino all’Expo 2025 di Osaka, che nei primi tre mesi di apertura ha superato ogni aspettativa sia in termini di ingressi sia di incassi, confermandosi una delle realtà più dinamiche dell’Esposizione Universale.

Il Padiglione, ospitato nel distretto “Commons-C” del sito espositivo giapponese, ha già accolto circa 1.900.000 visitatori, a fronte di un’affluenza complessiva all’Expo di oltre 12 milioni di presenze. A fronte di questo importante flusso, lo shop ufficiale sammarinese ha generato un incasso complessivo di oltre 210.000 di euro, registrando una crescita costante che evidenzia l’efficacia della strategia adottata.

“Sono da sempre convinto del valore promozionale della partecipazione all’Esposizione Universale, ma devo ammettere che nemmeno io mi aspettavo risultati tanto esaltanti,” ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo, Federico Pedini Amati. “Le visite al sito di Osaka 2025 sono in costante aumento e i numeri ci dicono che il 15% dei visitatori accede al nostro Padiglione. Chi entra resta colpito e mostra un sincero interesse per la storia di San Marino. Questo ci fa ben sperare anche in termini di ritorno turistico nei prossimi anni.”

Il Segretario ha anche elogiato l’operato del Commissariato e dello staff per l’impegno profuso, sottolineando anche il valore delle iniziative promozionali dell’Ufficio del Turismo, che ha presentato San Marino in una delle aree centrali del sito Expo per due settimane.

Grande soddisfazione anche da parte del Commissario Generale Filippo Francini, che ha evidenziato il ruolo strategico giocato dalle aziende sponsor: “I numeri che registriamo oggi non solo superano le nostre aspettative, ma rappresentano un risultato tangibile per tutte le imprese che hanno scelto di sostenere il progetto. Ogni giorno i loro prodotti e valori entrano in contatto con migliaia di visitatori da tutto il mondo, generando un indotto significativo e aprendo nuove opportunità nei mercati dell’Asia e del Sud-est asiatico.”

Sulla stessa linea, il Direttore del Padiglione, Laura Franciosi, ha sottolineato come la partecipazione a Expo 2025 stia rafforzando l’intero sistema economico del Titano: “I risultati ottenuti ci confermano che investire nell’internazionalizzazione attraverso manifestazioni di alto profilo è la direzione giusta. In un contesto globale in costante evoluzione, Expo Osaka rappresenta una vetrina strategica per San Marino.”

L’ottimo avvio di Expo 2025 segna dunque una tappa importante nella promozione internazionale del Paese e delle sue eccellenze economiche, culturali e produttive.