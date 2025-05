Paesaggi in transizione: a Mercato Saraceno la presentazione del volume a cura di Alessia Morigi

Sabato 31 maggio alle ore 16.00 presso Palazzo Dolcini a Mercato Saraceno (FC) si terrà la presentazione del volume Paesaggi in transizione ambientale, digitale, culturale, a cura di Alessia Morigi. Il libro, pubblicato da Quasar Editore nella collana “GAP – Global Archaeological Projects”, raccoglie gli atti dell’Edizione Speciale della Scuola di Paesaggio “Emilio Sereni”, svoltasi proprio a Mercato Saraceno dal 1° al 3 settembre 2023.

L’iniziativa è promossa da Istituto Alcide Cervi, Comune di Mercato Saraceno, Unione dei Comuni Valle del Savio, Università di Parma, Società di Studi Romagnoli, Programma S.F.E.R.A., e dalla rete EU GREEN – European University Alliance for Sustainability, Responsible Growth, Inclusive Education and Environment.

Il volume affronta i cambiamenti ambientali, digitali e culturali che stanno trasformando i paesaggi contemporanei, sottolineando l’importanza dei beni culturali e archeologici come strumenti di comprensione e orientamento per una transizione sostenibile. Con contributi di oltre trenta studiosi, tra dirigenti ministeriali, accademici, esperti di sostenibilità e innovazione digitale, l’opera si propone come guida operativa per amministratori, progettisti e studiosi.

Interventi in programma:

Saluti istituzionali di:

Monica Rossi, Presidente Unione Comuni Valle del Savio, Sindaca di Mercato Saraceno

Albertina Soliani, Presidente Istituto Alcide Cervi

Maurizio Fabbri, Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna (invitato)

Francesca Lucchi, Consigliera Regionale Emilia-Romagna

Giovanni Fini, Dirigente Settore Ambiente, Unione Comuni Valle del Savio

Introduce:

Alessia Morigi, curatrice del volume (Università di Parma, Società di Studi Romagnoli)

Dialogano con la curatrice: