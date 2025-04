Paolo Catalfamo torna in Italia e a San Marino. LifeStar punta sul mercato assicurativo con polizze vita innovative e bonus fedeltà

Dopo anni di successi a livello internazionale, Paolo Catalfamo rientra in Italia per lanciare le polizze assicurative di LifeStar Insurance plc, compagnia maltese da lui guidata dal 2016, oggi presente anche nel territorio della Repubblica di San Marino. Un rientro strategico che segna un importante passo per l’espansione di LifeStar nel mercato europeo continentale, dopo l’autorizzazione ottenuta dalla Banca Centrale di San Marino nel settembre 2024.

Nato a Milano nel 1963, Catalfamo è stato uno dei pionieri del settore hedge fund in Italia nei primi anni 2000. Laureato e docente di prestigiose università italiane (Bocconi, Università di Torino), ha avuto un ruolo di primo piano nella finanza europea ricoprendo, tra il 1994 e il 2000, il ruolo di vicepresidente e amministratore delegato per l’Italia e il Sud Europa di Franklin Templeton, uno dei maggiori gruppi mondiali nella gestione patrimoniale.

Successivamente ha fondato Investar SGR e Investclub SGR, specializzate in private equity, fondi di investimento e hedge funds, ma ha poi scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, dove è diventato un punto di riferimento per la comunità italoamericana, sia nel mondo finanziario che accademico. Attualmente è professore aggiunto alla Villanova School of Business a Philadelphia e ha insegnato anche in Florida e a Miami. La sua carriera dimostra un mix unico di visione strategica, esperienza internazionale e conoscenza dei mercati assicurativi e finanziari.

Nel 2016, Catalfamo ha acquisito il controllo di LifeStar Holding plc, gruppo quotato alla Borsa di Malta che opera nei settori assicurativo, bancario e della gestione patrimoniale. L’obiettivo oggi è estendere l’attività della compagnia nel mercato italiano, introducendo soluzioni assicurative innovative.A raccontarlo è lui stesso in un’intervista a MF-Milano Finanza di alcuni giorni fa : “Abbiamo firmato un accordo con il Master Broker Bright Life per distribuire in Italia un prodotto di protezione vita innovativo. Si tratta di una polizza temporanea caso morte che prevede coperture accessorie e un bonus fedeltà, con la restituzione parziale del premio al cliente dopo alcuni anni.”

Una formula che unisce protezione e risparmio, pensata per attrarre famiglie e professionisti italiani che vogliono assicurare il proprio futuro, ma anche ottenere un ritorno economico nel tempo. LifeStar ha inoltre ottenuto, nel settembre 2024, l’autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino a distribuire i propri prodotti assicurativi nel territorio sammarinese. In seguito a questo via libera, la compagnia ha siglato un accordo con la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (CRSM), storico istituto bancario del Titano, che diventa il primo intermediario assicurativo ufficiale per i prodotti LifeStar in territorio sammarinese.