Papa Francesco: aggiornamenti dal Gemelli, la sua forza e speranza. Il punto ad oltre un mese dal ricovero

Papa Francesco, 88 anni, è ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio 2025 a causa di una polmonite bilaterale. Nel corso di questo periodo, le informazioni ufficiali fornite dalla Sala Stampa della Santa Sede hanno evidenziato sia la complessità del quadro clinico sia i progressi graduali del Pontefice.

Evoluzione delle Condizioni

Nelle prime settimane, i bollettini medici riportavano una situazione delicata, con il Papa sottoposto a terapia farmacologica intensiva e fisioterapia respiratoria e motoria. Nonostante le sfide, si sono registrati lievi miglioramenti, tra cui una riduzione progressiva dell’uso della ventilazione meccanica non invasiva durante la notte e una diminuzione della necessità di ossigenoterapia durante il giorno.

Attività Recenti e Immagini

Il 16 marzo 2025, il Vaticano ha diffuso la prima fotografia del Papa dall’inizio della sua ospedalizzazione. Nell’immagine, il Santo Padre appare seduto in sedia a rotelle, intento a celebrare la Messa nella cappella dell’ospedale, senza l’ausilio di cannule nasali, sebbene necessiti ancora di terapia respiratoria continua.

Ultimi Aggiornamenti

Il 18 marzo, un bollettino ha comunicato che le condizioni del Papa sono rimaste stabili, con lievi miglioramenti grazie alla fisioterapia respiratoria e motoria. Il Pontefice ha continuato con la terapia farmacologica per contrastare la polmonite bilaterale e ha partecipato a sessioni di fisioterapia. La giornata tipo include preghiera, riposo e attività lavorativa leggera.

Prospettive Future

Nonostante i progressi, le dimissioni del Papa non sono previste nel breve termine. I medici sottolineano la necessità di prudenza, considerando la complessità del quadro clinico e l’età avanzata del Pontefice. Continueranno le terapie e le sessioni di fisioterapia per favorire un recupero completo.

Conclusione

La comunità sammarinese, così come tutta la comunità mondiale, rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Papa Francesco, unita nella preghiera per la sua pronta e completa guarigione.