Papa Francesco al 45° Meeting di Rimini: “Cercare l’essenziale per affrontare le sfide del mondo con coraggio e speranza”

Il messaggio di Papa Francesco per il 45° Meeting per l’amicizia fra i popoli è un accorato invito a riflettere sull’importanza di cercare l’essenziale nella vita, specialmente in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando. Il tema del Meeting, “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”, è un richiamo a non lasciarsi sopraffare dalla complessità delle sfide odierne, ma piuttosto a concentrarsi su ciò che dà vero senso e significato all’esistenza.

Il Papa sottolinea come l’attuale contesto globale, segnato da guerre, ingiustizie, disuguaglianze e crisi ambientali, richieda un ritorno all’essenziale, rappresentato dall’incontro con Cristo e dall’amore che ne scaturisce. Egli ricorda che questo non significa evadere dalla realtà, ma anzi, affrontarla con coraggio, amore e speranza, trasformando le difficoltà in occasioni per crescere e costruire un mondo più giusto e fraterno.

Il messaggio si conclude con l’augurio che il Meeting possa ispirare in molti il desiderio di cercare l’essenziale, di vivere la fede in modo autentico e di contribuire attivamente alla costruzione di una società migliore. Papa Francesco invia la sua benedizione a tutti coloro che parteciperanno all’evento, chiedendo anche di pregare per lui.