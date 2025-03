Papa Francesco: “Respingere i migranti è un peccato grave”

Città del Vaticano, 28 agosto 2024 – Papa Francesco, durante l’udienza generale, ha denunciato con forza la tragica situazione del Mediterraneo, definendolo un “cimitero” dove molti migranti perdono la vita, spesso in circostanze evitabili. Il Pontefice ha condannato la pratica di respingere i migranti, definendola un “peccato grave” quando compiuta consapevolmente.

Il Papa ha sottolineato che la soluzione non risiede in leggi più restrittive o nella militarizzazione delle frontiere, ma nell’ampliamento delle vie di accesso sicure per chi fugge da guerre e persecuzioni. Ha lodato inoltre l’impegno di coloro che, come i volontari di Mediterranea Saving Humans, dedicano le loro vite a salvare migranti in difficoltà, definendoli “segno di una umanità che resiste alla cultura dell’indifferenza”