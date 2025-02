Parchi Costa Edutainment in Romagna, 40mila presenze nei lunghi ponti di primavera

Neanche il meteo avverso ha scoraggiato le tante famiglie e i tanti turisti che hanno scelto i Parchi Costa Edutainment in Romagna per il primo lungo ponte di primavera, del 25 aprile. In attesa del 1° maggio e di un nuovo lungo fine settimana di festa, Italia in Miniatura, le novità dell’Acquario di Cattolica, come il Megalodonte, e il programma di eventi per famiglie preparato da Oltremare Family Experience Park a Riccione nei vent’anni dalla sua fondazione hanno richiamato 40mila visitatori.

“La nostra forza si basa sulla qualità delle proposte dei parchi che offrono al pubblico la possibilità di trascorrere il tempo libero fra contenuti di valore, come la divulgazione e la conservazione, presentati attraverso l’esperienza diretta, l’avventura, gli incontri ravvicinati con il mondo della natura minacciata e della cultura spesso trascurata, e perché no, attraverso novità e protagonisti – dichiara Patrizia Leardini, COO di Costa Edutainment – Non potremmo farlo senza una profonda conoscenza delle esigenze dei nostri visitatori e del nostro territorio, con il quale lavoriamo in sintonia. È per questo che ogni anno investiamo e evolviamo la nostra offerta: vogliamo accogliere persone in cerca di svago e mandarle a casa più soddisfatte, più ricche di conoscenza e desiderose di tornare”.

È così che il fascino di Italia in Miniatura sorprende e incanta, che l’impegno che l’Acquario di Cattolica mette nella sensibilizzazione verso un mondo da salvare, coinvolge e convince, e che la programmazione di Oltremare, con il fascino dei delfini e dei rapaci, l’esplorazione della natura, gli eventi con gli YouTuber più amati dai bambini (il 25 aprile ha ospitato la fatina del sole Lucilla), colgono nel segno e incontrano tutte le aspettative delle famiglie.

Tra queste, a sorpresa, Oltremare ha ospitato quella di Stefano Accorsi. Il popolare e amato attore, autore, produttore emiliano-romagnolo, ha voluto visitare i parchi con la moglie, la modella e attrice Bianca Vitali e i figli. Neppure loro sono stati fermati dal meteo: l’offerta divertente dei parchi è stata più forte della pioggia.

Il prossimo ponte è quello che parte domani, 1° maggio. In programma a Oltremare l’evento con Fraffrog, la famosa illustratrice che disegna su qualsiasi cosa trovi e con milioni di follower. Doppio appuntamento con lei, compreso nel biglietto di ingresso, alle 11.30 in Laguna e alle 13.30 all’Oltremare Theatre.

Gruppo Costa Edutainment – Polo Adriatico