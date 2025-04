Parchi Costa migliori d’Italia nell’indagine dell’Istituto Tedesco Affari e Finanza per Repubblica

Nell’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, Acquario di Genova e Acquario Cattolica al 1° e 2° posto nella categoria Acquari, Aquafan al 1° posto nella categoria parchi acquatici e Italia in Miniatura al 3° posto tra i parchi di divertimento

14 ottobre 2024 – Costa Edutainment si conferma tra le realtà protagoniste dell’indagine “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2025” dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza pubblicata in data odierna su Affari & Finanza.

Cinque parchi del gruppo sono inseriti nel “Top servizio” e quattro conquistano il “podio”: al primo posto nella categoria degli “Acquari” si conferma Acquario di Genova, seguito da Acquario di Cattolica; al primo posto nella categoria “Parchi acquatici”, si conferma Aquafan; nella categoria dei “Parchi di divertimento” Italia in Miniatura si aggiudica il terzo posto, Oltremare il quinto.

A decretare questi successi sono gli stessi clienti, visitatori e consumatori italiani, intervistati sul gradimento del servizio ricevuto: attraverso un’indagine condotta tramite un sondaggio con il metodo Cawi – Computer Assisted Web Interview – tra luglio e agosto sono state raccolte 363.986 valutazioni relative a 2.266 aziende di 223 settori in merito al servizio e all’esperienza di acquisto degli ultimi tre anni. Le aziende con un punteggio superiore alla media del proprio settore hanno ottenuto la certificazione “Top servizio” e quelle che hanno ricevuto il punteggio più alto hanno ricevuto il riconoscimento “N. 1 Servizio”.

I risultati raggiunti dalle strutture di Costa Edutainment sono un riconoscimento dell’impegno e della ricerca da parte del gruppo di esperienze per il pubblico coinvolgenti e ad alto valore aggiunto in un mercato sempre più esperto ed esigente.

L’attenzione all’ospite e la sua soddisfazione nell’intero viaggio che va dalla scelta della destinazione fino all’esperienza di visita passando per l’acquisto online e l’assistenza post vendita sono tra i principi guida delle scelte aziendali di Costa Edutainment per continuare a rimanere nel tempo leader del mercato di riferimento in Italia.

Investire, ampliare, proporre, entusiasmare ed educare: la formula che Costa Edutainment porta avanti e coinvolge tutti i settori del gruppo e interessa ogni singola azione, dall’ideazione di nuovi exhibit e nuove esperienze per i diversi target di riferimento agli investimenti sulla customer care con sempre costante attenzione alla qualità dei contenuti e al rapporto di fidelizzazione del cliente.

Costa Edutainment è leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica dove accoglie circa 3 milioni di visitatori all’anno.

Gestisce oggi 11 strutture in Italia: in Liguria l’Acquario di Genova, La Città dei bambini e dei Ragazzi, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, il parco acquatico Caravelle e il Caravelle Village a Ceriale; sulla riviera romagnola l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura, e in Toscana l’Acquario di Livorno.

