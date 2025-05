Parco Sasso Simone e Simoncello. “Microcosmi 2024”: il 25 e il 27 aprile due appuntamenti del “pianeta Giocalia”

Il calendario di esperienze di scoperta e conoscenza del Parco Sasso Simone e Simoncello propone due appuntamenti a contatto con le piccole comunità con escursioni e giochi di ieri e di oggi!

Microcosmi è il programma di iniziative promosso dal Parco Sasso Simone e Simoncello ed è realizzato da diverse associazioni del territorio.

Quest’anno il progetto MICROCOSMI è rappresentato da più pianeti che compongono un sistema di mondi interconnessi che si sfiorano. Ogni Pianeta propone esperienze diverse di scoperta e conoscenza.

I prossimi due appuntamenti – 25 e 27 aprile – fanno parte del pianeta GIOCALIA – luogo di felicità che ha come obiettivo la riscoperta di usanze e saperi tradizionali già sperimentata nel corso della prima edizione della rassegna “I Sabati del Villaggio” svoltasi nel 2023 e dedicata ai balli antichi. Quest’anno gli eventi, che avranno luogo nelle piccole frazioni del Parco, intraprenderanno un viaggio di riscoperta attraverso il gioco. Sarà possibile partecipare in prima persona a giochi più o meno antichi e tipici, conferenze e laboratori a tema. Sfide personali e collettive porteranno infine un unico partecipante a vincere il Torneo del Sasso e ricevere, in occasione dell’ultimo evento, la prima Coppa del Sasso.

Giovedì 25 Aprile, dalle ore 9.00 – Villagrande di Montecopiolo (Antica Fiera Di San Marco)

La giornata inizierà con una escursione mattutina per esplorare il territorio circostante Villagrande e Montecopiolo a cura di D’là de’ Foss APS, GAE Alessia Ghirardi.

Si potrà pranzare alla fiera e poi ballare e sfidarsi a colpi di giochi tradizionali del nostro splendido territorio. Con Malafeltro e LudosMine sarà possibile approfondire il funzionamento del Torneo del Sasso e le tipologie dei giochi proposti.

Il tutto sarà accompagnato da un intrattenimento musicale a cura de La Compagnia di Viva el Ball!

Sabato 27 Aprile, dalle ore 14.00 – San Sisto di Piandimeleto

Si parte con un’escursione in natura a cura di D’là de’ Foss ASP e GAE Lorenzo Lucchi fino a San Sisto di Piandimeleto dove Malafeltro APS e Ludos Mine APS accompagneranno il pubblico nel mondo dei giochi tradizionali attraverso approfondimenti e allenamenti amichevoli. Tema della giornata sarà la morra e i giochi 1 contro 1.

Verso sera, a partire dalle ore 20.00, si darà ufficialmente il via al Torneo del Sasso con le prime Sfide!

Cibo e bevande saranno a cura del chiostro della Comunità di San Sisto, con un momento musicale a cura di Lorenzo Fabbri.

PER PRENOTAZIONI ESCURSIONI

328 7268745

microcosmi.parcosimone@gmail.com