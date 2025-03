Parigi accoglie l’Emilia-Romagna: workshop per promuovere il turismo regionale

L’Emilia-Romagna si prepara a una nuova ed entusiasmante iniziativa di promozione turistica, con un evento che vedrà protagonisti oltre 30 operatori francesi e 15 seller della regione. Il Workshop B2B ITW Francia – Speciale Emilia-Romagna, in programma il 1 aprile 2025 al Paris Marriott Opera Ambassador Hotel, rappresenta un’opportunità unica per far conoscere a operatori del settore turistico francese le eccellenze culturali, gastronomiche e naturali della regione.

Un’opportunità di scambio per il turismo emiliano-romagnolo

L’evento avrà un formato dinamico con incontri B2B tra tour operator, agenzie viaggi e organizzatori di eventi francesi e i rappresentanti delle destinazioni turistiche emiliano-romagnole. Gli operatori regionali presenteranno un’offerta variegata che va dalla cultura e arte alle eccellenze enogastronomiche, senza dimenticare il turismo slow e le vacanze attive. I buyer francesi potranno scoprire le città d’arte, i siti UNESCO, i borghi autentici e tutte le esperienze che l’Emilia-Romagna ha da offrire ai turisti francesi, che sono sempre più attratti da questa regione.

Focus sulle bellezze regionali e sul turismo esperienziale

Il workshop si concentrerà sulle proposte tematiche che attirano i turisti d’Oltralpe: dalle vacanze balneari sulla Riviera romagnola ai percorso naturalistici nell’entroterra, senza dimenticare l’arte e la cultura che caratterizzano la regione. Grazie alla presenza di un desk istituzionale con materiale informativo delle tre principali destinazioni turistiche della regione (Visit Emilia, Territorio Turistico Bologna con Modena, Visit Romagna), gli operatori francesi avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza delle peculiarità che rendono unica l’offerta turistica dell’Emilia-Romagna.

Un mercato in crescita

Il mercato francese si conferma uno dei principali flussi turistici verso l’Italia, con la Emilia-Romagna che ha visto nel 2024 un incremento delle presenze francesi del 5,6% rispetto all’anno precedente. La regione si è affermata come meta di turismo sia estivo che autunnale, grazie anche alla visibilità internazionale offerta dal Tour de France 2024, che ha avuto come partenza la nostra regione, consolidando un legame sempre più forte con il pubblico francese.

Un finale di serata dedicato alle eccellenze enogastronomiche

L’evento si concluderà con una cena a buffet, durante la quale i partecipanti potranno degustare vini regionali in collaborazione con il Consorzio Vini di Romagna e assaporare le prelibatezze offerte dal Parmigiano Reggiano. Un’occasione imperdibile per valorizzare le tradizioni enogastronomiche della regione e continuare a consolidare l’immagine dell’Emilia-Romagna come destinazione turistica di qualità.

Con il supporto di Enit, rappresentata da Federica Galbesi, la giornata di networking tra domanda e offerta turistica segna un passo importante nel rafforzamento dei legami tra l’Italia e la Francia, promuovendo un futuro prospero per il turismo in Emilia-Romagna.